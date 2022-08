Power BI se met à la réalité augmentée

À la mi-juillet, Microsoft a dévoilé la dernière version en date de Power BI.

La mise à jour comprend plus de 20 nouvelles fonctionnalités. Celles-ci visent à parfaire les capacités de reporting de Power BI, à étendre sa connectivité à d’autres plateformes et à enjoliver son application mobile.

Bon nombre de ces instruments constituent des mises à jour incrémentales de fonctionnalités existantes.

Mais Microsoft a également apporté des améliorations à Metrics et annoncé la disponibilité de Data in Space en sus de capacités enrichies d’analytiques embarquées. Ces nouveautés se sont fait attendre. Pour rappel, elles ont été présentées dès le mois de mai 2021.

Étant donné son ampleur, la mise à jour de juillet de Power BI est majeure pour les utilisateurs de la plateforme, selon Doug Henschen, analyste chez Constellation Research.

« Il y a beaucoup d’ajustements dans ces versions mensuelles, mais il arrive que ces petites mises à jour apportent des choses importantes », considère-t-il.

De même, Donald Farmer, fondateur et directeur de TreeHive Strategy, estime que cette édition Power BI de juillet contient de nouvelles fonctionnalités et des améliorations qui bénéficieront réellement aux usagers.

« Comme souvent avec Power BI ces temps-ci, il y a beaucoup de petites améliorations très utiles dans cette version », assure-t-il.

Metrics est un outil de suivi des performances. Il permet aux clients de Power BI de spécifier les principaux objectifs et étapes de l’entreprise rassemblés en un seul endroit. Les usagers utilisent les données conservées dans la suite analytique pour mesurer les progrès réalisés par rapport à ces objectifs et jalons.

Data in Space : Microsoft mêle BI et réalité augmentée

Data in Space, quant à lui, est un nouvel outil associé à l’application mobile Power BI. Il sert à contextualiser les données en fonction de leur emplacement.

Selon Microsoft, cette fonctionnalité utilise la technologie de réalité augmentée au sein de l’application Power BI. Elle crée des points d’ancrage spatiaux, puis y rattache des données dans Power BI afin d’intégrer contextuellement les données au monde physique.

Les cas d’usage pourraient inclure la gestion d’installations, la fabrication et la vente au détail, permettant aux employés dans des lieux donnés de prendre des décisions éclairées à l’aide des données spécifiques à ces lieux.

Une démonstration de Data in Space depuis l'application mobile de Power BI.

« Je suis impatient de découvrir [l’évolution de] ce projet, car il laisse entrevoir la rencontre entre le métavers et la BI. Cela ouvre des possibilités pour les collaborateurs détachés, la gestion des actifs, etc. », s’enthousiasme Doug Henschen. « J’espère que l’on pourra pointer son téléphone vers un bien physique dans un site de fabrication, d’expédition ou dans un magasin et de voir apparaître des métriques et des visualisations de données pour renseigner des performances liées aux activités se déroulant sur ces sites. »

La démonstration disponible dans la documentation de Microsoft semble répondre en partie aux attentes de Doug Henschen.

Donald Farmer, cependant, souligne que si Data in Space est nouveau dans Power BI, de nombreuses applications sectorielles existantes servent des objectifs similaires.

« Data in Space est loin d’être aussi révolutionnaire que Microsoft le souhaiterait », remarque-t-il. « De nombreuses applications du secteur manufacturier, industriel et énergétique intègrent déjà la réalité augmentée. Cela dit, maintenant qu’elle fait surface dans Power BI, les applications qui émergeront de la communauté pourraient s’avérer intéressantes. »

Et c’est dans les applications communautaires que les nouvelles capacités d’analytique embarquée disponibles dans la mise à jour de la plateforme Power BI peuvent être les plus bénéfiques, poursuit-il.

Par ailleurs, la mise à jour doit renforcer l’accessibilité des rapports intégrés pour les utilisateurs souffrant de handicaps visuels ou physiques. Pour cela, Microsoft fournit des API qui permettent aux utilisateurs d’ajuster les niveaux de zoom et d’ajouter des attributs de titre en écrivant des quantités minimales de code.

Cette amélioration profitera non seulement aux usagers finaux atteints de déficiences visuelles ou physiques, mais elle permettra également aux développeurs tiers qui créent des sites Web et des applications de satisfaire aux obligations en matière d’accessibilité.

« Il est enfin plus facile de rendre l’analytique embarquée plus accessible », résume Donald Farmer. « Cela a été un obstacle pour les [OEM] qui ont des exigences strictes en matière d’accessibilité sur leur marché, auxquelles ils ne pouvaient pas répondre avec Power BI. Et c’est tout simplement la bonne chose à faire. »

Au-delà de Metrics et de l’ajout de Data in Space, la dernière mise à jour de la plateforme Power BI comprend une série de connecteurs afin que la plateforme puisse communiquer avec des sources extérieures.

La connexion à Datamarts est maintenant disponible en préversion. Outre, un nouveau connecteur vers Eduframe, les ponts pour Databricks, Funnel et BitSight Security Ratings ont été mis à jour. En juin, Microsoft avait mis à jour ces connecteurs vers Singlestore, Dremio Cloud, Snowflake, Anaplan ou encore Azure Databricks.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de reporting, citons les barres d’erreur. Elles permettent aux utilisateurs de spécifier une plage de valeurs potentielles pour les données incertaines dans les graphiques linéaires. Enfin, une nouvelle fonction d’édition colorimétrique des cartes permet d’y montrer les variations des données en fonction des emplacements géographiques.

« La liste des ajouts est vraiment très utile », considère l’analyste de TreeHive Strategy. « La connectivité avec Datamarts est bien sûr essentielle, et les barres d’erreur sont nécessaires aux analystes depuis longtemps – il est bon de les voir enfin présentes. »