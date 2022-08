Siemens et Pasqal planchent sur des jumeaux numériques quantiques

Siemens vient de nouer un partenariat de plusieurs années avec la startup française Pasqal, spécialiste de l’informatique quantique, afin de développer des simulations par jumeau numérique plus précises. En l’occurrence, les moyens quantiques de Pasqal doivent lui permettre de résoudre des équations différentielles non linéaires complexes. Celles-ci s’appliqueront aux solutions logicielles de Siemens pour la conception de produits et tests assistés par ordinateur dans l’automobile, l’électronique, l’énergie et l’aérospatiale.

La première phase de la collaboration, prévue sur trois ans et demi et financée par Siemens, impliquera des chercheurs des deux sociétés et de l’université britannique d’Exeter.

La startup Pasqal prétend avoir fait une avancée spectaculaire dans la résolution des équations différentielles non linéaires. Ses chercheurs ont implémenté une conversion numérique/analogique adaptée à ses processeurs quantiques à atomes neutres qui, aux dires de la société, rendent les calculs 30 fois plus efficaces que sur des processeurs quantiques à supraconducteurs.

La technologie de Pasqual consiste à contrôler les atomes neutres (possédant un nombre égal d’électrons et de protons) à l’aide de « pincettes » optiques. Pour fabriquer ses bits quantiques, Pasqal utilise un rayon laser afin de dessiner des circuits logiques complets. Ceux-ci offrent, selon la société, une meilleure endurance face au bruit quantique qui nuit aux calculs et une meilleure connectivité vers des systèmes informatiques externes.

Pasqal souligne que ses unités de traitement quantique peuvent fonctionner à température ambiante en consommant très peu d’énergie, au contraire des autres prototypes quantiques, dont ceux d’IBM.

« Notre collaboration a pour objectif d’étudier l’aide que peut apporter l’informatique quantique aux clients de Siemens désireux de bâtir des jumeaux numériques plus précis pour leurs prototypages. » Georges-Olivier ReymondPDG et fondateur, Pasqal

« Notre collaboration a pour objectif d’étudier l’aide que peut apporter l’informatique quantique aux clients de Siemens désireux de bâtir des jumeaux numériques plus précis pour leurs prototypages. Cela doit permettre de réduire le coût et les délais imposés par le prototypage physique dans l’automobile, l’électronique, l’énergie et l’aérospatiale », explique Georges-Olivier Reymond, le PDG et fondateur de Pasqal. « Nous sommes ravis de collaborer avec Siemens, grand nom de la technologie et de l’innovation, pour appliquer et étendre nos solutions quantiques à la résolution de problèmes réels, dont l’impact peut être considérable sur les activités. »

Jean Claude Ercolanelli, vice-président directeur des simulations et tests chez Siemens Digital Industries Software, est convaincu du bien-fondé de cette collaboration : « les algorithmes de résolution d’équations différentielles de Pasqal et ses processeurs quantiques à atomes neutres sont parfaitement adaptés à la résolution des problèmes de calcul les plus difficiles de nos clients. Nous avons hâte de travailler avec Pasqal pour avancer dans ce domaine. »

Plus tôt cette année, Pasqal a annoncé l’arrivée de son calculateur quantique sur la plateforme Azure Quantum. Il offrira aux utilisateurs des capacités de calcul quantique numérique et analogique apparemment impossibles à atteindre avec d’autres types de processeurs quantiques.