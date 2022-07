EDF adapte son jumeau numérique à une centrale thermique

Le centre d’Ingénierie Système Transport (CIST) est une unité de la Division Thermique Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM) rattaché à la branche Ingeum d’EDF depuis le 1er janvier 2022. Ce pôle d’ingénierie des réseaux se spécialise dans le transport d’électricité.

Présent dans 33 pays, il mène des études de réseau, de conception, prépare des chantiers avec les fournisseurs, supervise les travaux, puis réalise des audits et des analyses en appui à l’exploitation et la maintenance des systèmes électriques.

En France, son rôle est de négocier les conditions de raccordement au réseau, de construire et de maintenir « les installations d’évacuation d’électricité, de la centrale jusqu’au réseau d’électricité géré par RTE ». Les ingénieurs du CIST ont aussi pour mission la conduite des réseaux, c’est-à-dire le dispatching des ressources électriques.

Cela s’explique par l’introduction de sources d’énergies renouvelables, mais intermittentes que sont le photovoltaïque et l’éolien. « Ce sont des énergies qui peuvent produire beaucoup à certains moments, et très peu à d’autres », résume le directeur de l’ingénierie.

C’est l’ option mise sur la table par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires pour la centrale thermique (charbon et gaz) de Saint-Avold en Moselle. Le 11 juillet 2022, les élus de la commune du Havre ont réclamé au gouvernement la réouverture de la centrale thermique de la ville portuaire afin d’éviter un éventuel « black-out » l’hiver prochain.

Selon EDF, en 2021 le nucléaire représentait 78,2 % de sa production d’électricité dans le monde (et 86,8 % France). Les énergies renouvelables comptaient pour 12,4 % de son mix énergétique (10, 8 % en France). Les parts du fioul (1 % et 0,7 % en France), du charbon (0,7 % et 0,4 % en France) et du cycle combiné gaz (7,3 %, contre 0,4 % dans l’Hexagone) sont minimes. Mais ces énergies émettrices de CO2 n’ont pas encore disparu.

L’analytique prédictive a déjà fait ses preuves chez EDF

Au fil des ans, les équipes de production et les équipes d’assistance à la production d’EDF se sont dotées de systèmes de supervision reposant entre autres sur des historiens de données.

Depuis 2004, l’une des unités du CIST pilote le service d’e-Monitoring d’EDF. Installée à Paris, cette ligne de métier délivre des offres de supervision à distance pour 27 centrales thermiques (et des générateurs diesel), dont 19 sur le sol français. L’équipe comptant une quinzaine d’ingénieurs process et IT a ainsi surveillé une puissance cumulée de 9 Gigawatts en 2022.

En 2017, les ingénieurs du CIST évoquaient lors de la conférence annuelle d’OSIsoft, le recours à huit systèmes différents pour effectuer cette supervision. L’un d’entre eux est la base de données PI System d’OSIsoft, un éditeur racheté par AVEVA en 2020. La plupart des sites d’EDF sont équipés de ce système.

Pour détecter et analyser la dégradation des performances, EDF emploie entre autres EtaPro, une suite d’outils de suivi de performances des actifs et de condition monitoring. Pour la détection précoce des pannes, le service e-Monitoring s’appuie sur la plateforme d’analytique prédictive PriSM d’AVEVA ainsi que des modèles statistiques et de machine learning maison. L’objectif est d’éviter les arrêts de production et de réduire les coûts de maintenance.

Entre 2011 et 2017, l’équipe responsable d’e-Monitoring a mesuré une économie de 30 millions d’euros. Ces coûts ont été évités grâce à la détection précoce de défauts liés à la perte d’énergie, la surconsommation de carburant, la disponibilité des unités de production et la réparation préventive des équipements.

Si les gains obtenus sont déjà intéressants, les nouveaux enjeux liés à la répartition des sources d’énergie réclament d’obtenir des détections en quasi-temps réel.

En outre, EDF souhaite que les opérateurs et les experts de la maintenance sur le terrain soient impliqués dans l’amélioration de la performance économique de ces centrales thermiques.

Les ingénieurs doivent se former aux spécificités des énergies renouvelables ou « propres », tels l’hydrogène, les biocarburants ou les combustibles de synthèse, vouées à remplacer le gaz, le fioul et le charbon. Pour rappel, le groupe français a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Par ailleurs, EDF collecte de plus en plus de données. « Nous avons de plus en plus de capteurs intelligents et connectés, ainsi que de nouvelles données disponibles sur lesquelles nous essayons de développer de l’algorithmique pour anticiper les pannes et améliorer la performance », remarque Vincent Roulet.

En sus des métriques liées aux coûts et aux performances – des paramètres économiques qui sont « les nerfs de la guerre » dixit le directeur de l’ingénierie CIST-Ingeum –, le groupe introduit des mesures d’émissions de CO2.