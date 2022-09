ERP : Santander, première banque européenne à dire oui à SAP Multi-Bank Connectivity

SAP vient d’intégrer son premier partenaire européen à son offre Multi-Bank Connectivity (MBC) : le géant bancaire espagnol Santander Bank.

SAP MBC est un service cloud qui relie les entreprises à leurs partenaires bancaires afin qu’elles puissent intégrer des transactions financières, comme les approbations de paiement, directement dans leurs processus métiers.

Lancé en 2020, SAP MBC fonctionne avec SAP ECC 6.0 (les versions ultérieures de l’ERP), avec S/4HANA sur site et S/4HANA Cloud.

Santander souhaitait faciliter l’accès à ses produits financiers pour ses clients, explique José Luis Calderón, responsable des transactions bancaires mondiales chez Santander CIB.

« Éliminer la complexité de la connectivité [à nos services] améliorera nos relations avec les entreprises », espère-t-il. « Cela nous permettra de réduire les délais et les coûts de ces processus ; et par conséquent de soutenir la croissance et les besoins bancaires de nos clients ».

Cette connectivité bancaire intégrée directement à l’ERP doit permettre d’offrir des produits transactionnels, comme des applications de paiements, des solutions pour gérer les fonds de roulement (avec la supply chain finance par exemple), ou encore des offres de finance verte, illustre-t-il.

« Un simple portail bancaire pour les entreprises n’est pas suffisant pour mener à bien notre stratégie de numérisation » resitue M. Calderón. Au sein de MBC, « nous utiliserons nos produits spécifiques, notre expertise, nos données et nos capacités analytiques pour apporter de la valeur ajoutée aux entreprises avec des insights supplémentaires », promet le responsable.

L’idée du côté de SAP est d’apporter dans le B2B des services qui sont disponibles depuis un certain temps dans le B2C. Par exemple, s’il est facile pour un consommateur d’accéder immédiatement un échelonnement des paiements ou à un prêt lors de l’achat d’un bien, cela n’est pas encore très courant dans les transactions interentreprises, avance Falk Rieker, responsable mondial de la division bancaire IBU de l’éditeur allemand.

Des transactions encapsulées là où les décisions sont prises SAP constate par ailleurs que les banques demandent de plus en plus ce type d’intégration de leurs produits dans les applications métiers. « Il y a eu un changement fondamental dans la façon de penser au cours des deux ou trois dernières années, les banques comprennent que leurs propres canaux ne suffisent plus à l’heure de l’économie numérique. […] Elles doivent être présentes dans de nouveaux écosystèmes, sur des marketplaces et là où les clients prennent leurs décisions ». SAP MBC prend en charge le réseau SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) et le protocole EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard). L’offre vise à numériser le processus que les entreprises doivent exécuter pour se connecter aux institutions financières, explicite M. Rieker. Ce type d’intégration est généralement fastidieux et prend du temps, car chaque institution possède son propre système et son format de données, continue le responsable. MBC standardise ces processus, ce qui facilite d’autant le choix ou le changement de banque, ajoute-t-il. Outre Santander, SAP revendique à date plus de 200 banques partenaires de MBC, et plusieurs milliers d’entreprises clientes.