GenAI : le pari osé de Salesforce qui commence par infuser son offre pour le secteur bancaire

Pour une première fois, c’est osé. Salesforce a infusé les premières fonctionnalités à base d’IA générative dans un de ses verticaux, et pas dans n’importe lequel : Financial Services Cloud. Cette offre s’adresse en effet à l’un des publics les plus difficiles parmi ses clients : les banques et les financiers.

Et ce n’est pas tout. Salesforce a appliqué l’IA à l’un des problèmes les plus difficiles à automatiser dans le secteur bancaire : les litiges relatifs aux transactions.

La solution Transaction Dispute Management, infusée à la GenAI donc, propose des prompts qui génèrent du texte pour les différentes phases du processus – comme l’accusé de réception du litige, l’ouverture, la résolution et la clôture.

Elle inclut également une Service Processes Library, une base d’une vingtaine de processus prédéfinis – dont la gestion des litiges. D’autres devraient venir enrichir cette bibliothèque, promet Greg Jacobi, VP et directeur général de Salesforce pour les services bancaires et les prêts.

Salesforce prévoit également de lancer cet automne un chatbot (Einstein Copilot Banking Actions), ainsi qu’un outil de conception de processus (Copilot Studio) pour créer ses propres processus de service.

« Si vous y arrivez dans les services financiers, vous y arriverez partout. Vous aurez résolu le problème le plus difficile. » Rebecca WettemannValoir Research

Pour Rebecca Wettemann de Valoir Research, le déploiement de la GenAI dans les banques est un sacré pari. Les utilisateurs de Salesforce Financial Services Cloud évoluent dans des secteurs très réglementés, avec de surcroît de nombreuses normes, très strictes et variées en fonction des pays en matière de confidentialité et de sécurité. De plus, d’un point de vue technologique, les données des clients bancaires peuvent être à la fois sur site et dans le cloud.

Résultat, les banques ne sont généralement pas des « early adopters ». En théorie, elles devraient être moins enclines à faire confiance à la GenAI ; leurs clients sont la cible de pirates et de fraudeurs qui utilisent de fausses identités pour accéder à leurs systèmes. Lorsque la résolution d’un litige concernant une transaction se passe mal, deux choses négatives peuvent se produire :

Le client part chez un concurrent ; ou Les acteurs malveillants volent l’entreprise.

L’utilisation de l’IA dans le cadre d’un processus de contestation de transaction peut être risquée, mais elle reste riche de promesses.

« Il y a un an, lors de la conférence Salesforce Connections, tout le monde disait que l’IA ne pourrait jamais être utilisée dans les services financiers parce qu’il n’y aurait pas d’audit et de conformité possible une fois l’IA dans la boucle », se souvient Rebecca Wettemann.

« J’ai donc trouvé très intéressant que les services financiers soient le premier secteur dans lequel Salesforce introduit des capacités verticales spécifiques [GenAI] », souligne-t-elle. « Si vous y parvenez dans les services financiers, cela fonctionnera partout ailleurs, car vous avez résolu le problème le plus difficile ».