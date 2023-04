Migration vers S/4HANA Cloud : UiPath rejoint le programme Rise With SAP

SAP resserre ses liens avec l'éditeur de solutions RPA UiPath dans le but affiché d’aider ses clients à migrer vers S/4HANA Cloud.

La Business Automation Platform d'UiPath fait désormais partie des SAP Endorsed Apps, des applications tierces qui ont été soumises à des tests de validation technique et commerciale par SAP. La plateforme, qui permet d'automatiser des processus et d'éliminer les tâches manuelles de migration, est disponible dès à présent sur le SAP Store. Elle sera également disponible en tant que composant de Rise With SAP, l'initiative de SAP visant à faire passer ses clients à S/4HANA Cloud.

Christian Klein, PDG de SAP, a dévoilé le partenariat étendu avec UiPath lors de la conférence téléphonique consacrée aux résultats du premier trimestre 2023 de SAP le vendredi 14 avril.

Automatiser les migrations et nettoyer le cœur Dans le cadre de ce partenariat, UiPath s'engage par ailleurs à exécuter ses propres opérations commerciales sur S/4HANA Cloud. « [UiPath RPA] sera lié à Rise with SAP », confirme Dhruv Asher, vice-président senior des alliances technologiques chez UiPath, lors d'un entretien avec TechTarget Editorial [propriétaire du MagIT]. « Quand on pense à la valeur fondamentale de Rise et à la migration vers le cloud, il s’agit pour nous de mettre en avant nos capacités à répondre aux besoins de l’approche "clean core" et à automatiser les systèmes SAP et non-SAP ». L’approche « clean core » vise à débarrasser le cœur de l’ERP du code personnalisé avant de migrer vers S/4HANA ou S/4HANA Cloud. Les applications spécifiques peuvent être hébergées sur SAP BTP. UiPath Business Automation Platform agira comme une extension de l'environnement de développement SAP Build et de l’outil de process mining SAP Signavio, qui doit aider les clients à créer un chemin de migration de leur environnement sur site vers le cloud, selon Dhruv Asher. « Dans une migration S/4HANA, UiPath peut aider à maintenir un « cœur propre » en s'assurant que vous n'avez pas besoin de construire un code personnalisé ou d'écrire vos propres snippets d’interface, parce que l'automatisation peut vous aider à le faire », poursuit-il. M. Klein a également indiqué aux investisseurs que SAP ajouterait des technologies d’IA générative similaire à ChatGPT « dans l'ensemble du portefeuille SAP », et que plus de détails sur les intégrations d'IA seraient donnés lors de la conférence SAP Sapphire en mai prochain. « [Notre approche de l’IA] est conçue pour les entreprises, nous voulons fournir des capacités intégrées qui permettent d'obtenir de bons résultats pour les fonctions commerciales les plus critiques des clients », avance Christian Klein.