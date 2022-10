IAM : ForgeRock passe dans le giron de Thoma Bravo

Un de plus. ForgeRock vient d’annoncer avoir accepté son rachat par Thomas Bravo pour approximativement 2,3 milliards de dollars, soit un premium de plus de 50 % par action, au prix en clôture des marchés le 10 octobre.

Dans un communiqué de presse, Fran Rosch, PDG de ForgeRock, estime notamment que cette opération constitue une reconnaissance du travail de ses équipes et le début d’un nouveau chapitre pour lequel « les ressources et les conseils de Thoma Bravo vont nous aider à continuer d’innover avec notre plateforme et à apporter encore plus de valeur à nos clients ».

ForgeRock était classé dans le carré des leaders de l’édition 2021 du quadrant magique de Gartner pour la gestion des accès, au coude-à-coude avec OneLogin, mais derrière Microsoft, Ping Identity, et sans surprise, Okta. En France, Michelin compte parmi les clients de ForgeRock, de même que Système U.

Reste à savoir ce que Thoma Bravo fera, avec le temps, de ForgeRock. Le fonds d’investissement a sorti 2,8 milliards de dollars durant l’été pour s’offrir Ping Identity. Avant cela, au printemps 2021, Thoma Bravo a rapproché Thycotic et Centrify, dans le domaine de la gestion des accès à privilèges.

À la même période, le fonds s’est offert Proofpoint pour 12,3 milliards de dollars. Au cours des années précédentes, Proofpoint avait procédé à quelques acquisitions pour renforcer et étendre son offre, avec Meta Networks, en mai 2019, Wombat Security Technologies, un peu plus d’un an auparavant, ou encore Return Path, en 2016.