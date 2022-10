Le marché des PC enregistre une chute violente de ses livraisons

Le marché des ordinateurs personnels a reculé de près de 20 % au dernier trimestre, selon les dernières données de marché du cabinet Gartner. Les livraisons mondiales de PC ont ainsi totalisé 68 millions d'unités au troisième trimestre de 2022, soit une baisse de 19,5 % par rapport au troisième trimestre de l’année passée.

Selon le cabinet, ce chiffre représente la plus forte baisse du marché des PC depuis qu'il a commencé à le suivre au milieu des années 1990, et le quatrième trimestre consécutif de baisse d'une année sur l'autre.

Pour Mikako Kitagawa, analyste directeur chez Gartner, « les résultats de ce trimestre pourraient marquer un ralentissement historique pour le marché des PC ». Et d’ajouter que « si les perturbations de la chaîne d'approvisionnement se sont finalement atténuées, les stocks élevés sont désormais devenus un problème majeur compte tenu de la faiblesse de la demande de PC sur les marchés grand public et professionnel ».

Selon l’analyste, « les ventes de la rentrée scolaire se sont soldées par des résultats décevants malgré des promotions massives et des baisses de prix, en raison d'un manque de besoin, de nombreux consommateurs ayant acheté de nouveaux PC au cours des deux dernières années ».

Et la situation n’est guère meilleure sur le segment entreprise : « les incertitudes géopolitiques et économiques ont conduit à des dépenses informatiques plus sélectives, et les PC n'étaient pas en tête de liste des priorités ».

C’est en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), que le marché des PC a connu la plus forte baisse. Dans la région, le marché a reculé de 26,4 % d'une année sur l'autre au troisième trimestre, pour tomber à 17 millions d'unités. Selon Gartner, c’est le troisième trimestre de déclin pour le marché des PC dans la région EMEA après un boom au début de la pandémie.

« De multiples facteurs ont conduit à une détérioration significative du marché des PC dans la région EMEA, notamment des conditions macroéconomiques difficiles, une baisse de la demande des entreprises et des consommateurs, et des niveaux élevés de stocks », explique Mikako Kitagawa. « En outre, de nombreux constructeurs de PC ont arrêté leurs activités en Russie au cours des deux premiers trimestres de cette année, ce qui a eu un impact négatif sur les livraisons globales et s’avère particulièrement visible dans les comparaisons d'une année sur l'autre ».

Les trois premiers fournisseurs de matériel sur le marché mondial des PC sont restés inchangés au troisième trimestre de 2022, Lenovo conservant la première place en volume avec 25,2 % de parts de marché. HP, numéro 2 en volume, a connu la plus forte baisse à près de 28 %.

Selon Gartner, HP a connu un trimestre difficile, avec une forte baisse des livraisons globales. Bien qu'elle ait enregistré une croissance dans certaines régions sur le marché des ordinateurs de bureau, les livraisons globales d'ordinateurs portables ont diminué.

Les chiffres de Gartner montrent également que Dell a réduit son écart de parts de marché avec HP, enregistrant une croissance sur un an sur le segment des ordinateurs de bureau dans toutes les régions, à l'exception de l'Asie-Pacifique. Cependant, les livraisons d'ordinateurs portables de Dell ont diminué dans toutes les régions, à l'exception du Japon.