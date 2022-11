Process Mining : Celonis veut s’ouvrir aux métiers

Celonis est le seul pure-player d’envergure dans le monde du Process Mining. Deux choses ont participé à sa croissance : son positionnement et le soutien de ses investisseurs. Selon Crunchbase, il a levé 2,4 milliards de dollars au total pour une valorisation estimée à 13 milliards de dollars.

Mais l’éditeur allemand s’est rendu compte que cela ne suffirait pas s’il souhaitait rester pertinent auprès de ses partenaires, de ses clients et face à ses concurrents.

En deux ans, le paysage du Process Mining a profondément changé. Pratiquement toutes les startups qui avaient su convaincre les entreprises ont été rachetées. Pourquoi ? Parce que les grands éditeurs, dont Microsoft et SAP, ont compris qu’il fallait rapprocher cette technologie d’analyse des processus des outils pour les automatiser.

Celonis n’avait pas ces outils d’automatisation. Il fait le chemin inverse. Mais il faut également simplifier et améliorer les outils de Process Mining pour conserver la longueur d’avance qu’il prétend avoir. Son objectif ? Faire en sorte que l’usage se répande dans les entreprises.

En ce sens, l’éditeur a présenté deux choses lors de son événement Celosphere au début du mois de novembre 2022 : une nouvelle offre en disponibilité limitée, Business Sphere, et un nouveau modèle de données nommé Process Sphere, lancé en bêta privé.

Process Sphere, ou l’analyse interprocessus

« C’est une nouvelle manière de penser le Process Mining. Cela permet de comprendre les interactions, les relations entre les processus et les objets ». Guillaume AurineResponsable Solutions Engineering France et MEA, Celonis

« Habituellement, nous nous connectons à des systèmes à partir desquels nous récupérons des logs et des étapes nous permettant d’identifier des processus : une commande, une facture, etc. » explique Guillaume Aurine, responsable Solutions Engineering France et MEA chez Celonis. « Ensuite, nous arrivons à fournir des recommandations en indiquant les gains possibles après l’optimisation d’un processus. Puis, nous proposons de les automatiser avec notre EMS [Execution Management System, N.D.L.R] ».

Process Sphere intervient à la deuxième étape. Au lieu d’identifier un processus, Celonis entend suivre des objets qui traversent différents systèmes : des prises de commandes, des factures, des phases de la supply chain ainsi que des étapes spécifiques à ces processus (validation, changement, mise à jour du statut d’une commande, etc.).

« C’est une nouvelle manière de penser le Process Mining », assure Guillaume Aurine. « Cela permet de comprendre les interactions, les relations entre les processus et les objets. Nous pouvons modéliser une commande et la suivre à travers différents systèmes et processus ».

Ce nouveau modèle s’accompagne d’une couche de visualisation censée simplifier l’identification de ces objets et leurs rôles dans les processus, à la manière « d’une carte de métro ».

Chaque objet a le droit à son icône permettant d’identifier son rôle dans plusieurs processus interdépendants. Un mode de visualisation en 2D isométrique doit simplifier le repérage des goulets d’étranglement et les doublons. « Avant, cette étape prenait du temps, l’on n’arrivait pas à le faire de manière efficace, nous le faisions individuellement pour chaque processus », justifie Guillaume Aurine. « Maintenant, les clients peuvent le faire sur l’ensemble de la chaîne ».

À partir de là, les analystes peuvent orienter les équipes en charge des flux de travail, afin de corriger un processus ou l’automatiser en partie. Ils peuvent alors utiliser l’outil d’intégration/automatisation Celonis établi sur les fondations d’Integromat ou utiliser l’outil de leur choix.

Ce nouveau modèle de données réclame tout de même d’ingérer les logs en provenance des systèmes. C’est surtout la manière de les associer et de les surfacer qui change.

Interrogée par nos confrères de SearchERP [Propriété de Techtarget, également propriétaire du MagIT], Maureen Fleming, analyste chez IDC, considère que « l’ingénierie de l’infrastructure de données sous-jacente donne un avantage certain pour 2023 » à Celonis.