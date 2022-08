Process Mining : Celonis alimente son trésor de guerre

Le 23 août, Celonis a annoncé une levée de 400 millions de dollars, complété par une ligne de crédits de 500 millions extensible à 600 millions de dollars.

Ce financement par la dette d’une durée de cinq ans a été contracté auprès de Keybanc Capital Markets, Goldman Sachs, HSBC Ventures, JP Morgan, Morgan Stanley Senior Funding, Citibank ou encore Deutsche Bank.

Le spécialiste du process mining considère cette nouvelle levée de fonds comme une extension de la précédente opération réalisée en juin 2021. Celonis avait alors récolté 1 milliard de dollars en série D. Cette extension est menée par l’autorité d’investissement du Qatar, et implique de nouveaux investisseurs : Activant Capital, Alta Park Capital et Commonfund Capital.

L’opération fait grimper sa valorisation de 11 à 13 milliards de dollars. Selon Crunchbase, Celonis a levé au total plus de 2,4 milliards de dollars.

« Avec un milliard de dollars de liquidités supplémentaires, Celonis disposera d’une flexibilité maximale pour innover de manière agressive, tirer parti des nouvelles opportunités de marché et étendre notre leadership sur le marché », avance sans surprise Bastian Nominacher, co-PDG et cofondateur de Celonis.

Pour ce faire, la licorne munichoise précise dans son communiqué de presse qu’elle se prépare à réaliser « des acquisitions, et à approfondir ses relations avec les partenaires de l’écosystème ».

Celonis veut poursuivre sur sa lancée

Cette stratégie est déjà engagée. À la fin du mois de mars, Celonis annonçait le rachat pour 100 millions de dollars de Process Analytics Factory (PAF), une startup allemande, elle aussi, spécialiste du process mining. PAF est proche des environnements Microsoft, tandis que Celonis a entamé son activité en analysant les processus SAP.

En octobre 2021, Celonis a mis la main sur l’éditeur britannique d’une plateforme DataOps, Lenses. Un an plus tôt, c’était Integromat (devenu Make), l’éditeur d’une plateforme d’intégration no-code concurrent de Zapier qui rejoignait les rangs de la licorne.

Bien que ces solutions demeurent indépendantes, Celonis envisage ses rachats comme des moyens d’étendre au besoin ses capacités d’intégration, d’automatisation, de visualisation ou d’analyse.

Pour rappel, en février 2022, l’éditeur a dévoilé un partenariat stratégique avec Accenture. Lancé en avril 2021, son programme Celonis For Consulting aurait déjà permis de former 10 000 consultants en provenance de 250 partenaires technologiques et ESN.