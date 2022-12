L’essor de la visio met le Wi-Fi au cœur du travail hybride

D’après une étude du cabinet CCS Insight auprès de 611 entreprises en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, les appels téléphoniques fixes traditionnels auraient chuté de 20 % au profit de la visioconférence.

Les entreprises privilégient de plus en plus les réunions en ligne. Un signe ne trompe pas, l’adoption de Microsoft Teams et Zoom a bondi de 50 % l’année dernière, chiffre l’enquête. Ces applications sont désormais utilisées respectivement par 47 % et 41 % des collaborateurs.

Cet essor bouscule le marché des technologies collaboratives. Les analystes prévoient que la progression des applications de visio (y compris pour la voix seule) va continuer au détriment des appels téléphoniques classiques. Presque un quart des employés confirment que leur usage des téléphones de bureau devrait encore diminuer dans les mois à venir.

Côté organisation du travail, 62 % des personnes interrogées se disent favorables au travail hybride, avec une préférence pour trois jours de télétravail par semaine. 90 % des salariés dont la mission est compatible avec le travail à distance tiennent à conserver cette possibilité. Et un peu plus d’un quart (27 %) souhaite rester en télétravail à temps complet – un chiffre élevé, mais en recul par rapport aux 34 % de 2020.

Selon CCS Insight, cette évolution a d’autres répercussions. Les salariés s’inquiètent (à 37 %) de savoir si le réseau de leurs bureaux sera – ou non – adapté et suffisamment rapide aux exigences du travail hybride.

Le fait que la visio ne faiblisse pas malgré le retour des employés sur site confirme en tout cas que cette situation devrait accroître le besoin de réseau Wi-Fi d’entreprise plus fiable.

Pour Angela Ashenden, analyste principale chez CCS Insight, « lorsque vous passez en mode hybride, le Wi-Fi devient un sujet incontournable. Pour beaucoup d’entreprises, le Wi-Fi était souvent une solution de secours ; elles privilégient généralement le réseau local (LAN). Mais lorsque sur site, on n’a plus de bureaux fixes, le Wi-Fi devient vraiment plus important. »

Angela Ashenden prévient aussi que les choix d’outils de visioconférence pourraient réserver des surprises. En effet, le budget des « communications traditionnelles » incombe traditionnellement au service IT. La DSI a l’habitude de négocier les prix des contrats pour s’équiper en réseau. Mais, avertit l’analyste, Teams, Zoom, Cisco ou des alternatives comme Tixeo sont des choix qui vont au-delà du réseau. Ce sont des applications avec des ergonomies et des usages particuliers qui relèvent d’une stratégie plus « métiers ».

Si la DSI fait un choix, mais que les employés préfèrent un autre outil, alors il y aura plus qu’ailleurs du Shadow IT et des coûts cachés.