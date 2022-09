Stockage : DataCore décline ses produits en appliances d’appoint

DataCore, l’éditeur de systèmes de stockage pour les datacenters, parmi lesquels le SDS SANsymphony, étend son catalogue avec une nouvelle gamme de produits destinées à l’informatique de proximité. On se félicite que celle-ci soit baptisée Perifery, autrement plus compréhensible pour des oreilles non anglophones (voire non américanophones) que le terme générique « edge » dont on ne sait jamais bien s’il désigne l’informatique embarquée dans les équipements ou les serveurs d’appoint dans les succursales.

« Perifery est la marque qui correspond à des déclinaisons de nos systèmes pour des besoins métier particuliers et qui prendront place dans des appliances matérielles installées sur le lieu de travail. Ces appliances seront construites par des tiers. Vous en trouverez dans les studios de la production audiovisuelle, dans les bureaux d’étude, dans les cabinets médicaux, etc. » explique Dave Zabrowski, le PDG de DataCore, lors d’une rencontre avec la presse à l’occasion d’un événement IT Press Tour organisé à Paris.

Une première appliance pour les studios de post-production La première incarnation de cette nouvelle gamme est une appliance fabriquée par Symply, une filiale de Google qui s’est spécialisée dans la fabrication des NAS pour le monde de l’audiovisuel. La Symply Perifery, c’est son nom, prend la forme d’une petite tour de huit disques, transportable d’un plateau de tournage à un studio de post-production par une poignée à son sommet. Ou, en version plus sédentaire, propose un format rack de 24 disques. Son principal intérêt est d’exécuter le système Swarm de DataCore. Il lui apporte la fonction de stockage objet S3, un protocole de plus en plus utilisé par les applications dans le milieu des médias. Le scénario d’usage est de remplacer les services de stockage en ligne auxquels ces logiciels audiovisuels accèdent. L’avantage de l’appliance locale est que les séquences vidéo se chargent et s’enregistrent en temps réel. DataCore affirme de surcroît que l’achat de cette solution revient rapidement moins cher que la souscription à un service S3 en ligne, à capacité égale. Comparativement à un NAS, le système Swarm permet d’étendre à volonté la capacité de stockage. Pour ainsi dire, il suffit de rajouter des appliances au réseau pour doubler, tripler, décupler l’espace disponible. De plus, pour parer à une panne de disque, Swarm utilise la technique d’Erasure coding qui réplique automatiquement des fragments des données sur d’autres disques ou d’autres appliances. Cette technique permettrait de reconstruire les contenus après un incident vingt-cinq fois plus rapidement que l’habituel RAID6 que l’on trouve sur les NAS. Accessoirement, Swarm pourrait partager son contenu avec d’autres studios distants, via une simple URL. Ce dispositif supporterait même, via le logiciel tiers axledit (inclus), le chargement des seules séquences sur lesquelles on travaille, plutôt que la vidéo entière, afin de favoriser la réactivité des logiciels de postproduction. L’appliance est par ailleurs livrée avec le logiciel DNAfabric (et ses modules DNAfabric Data Manager) qui permet de l’utiliser directement depuis des logiciels qui n’utilisent pas le protocole S3, dont la suite AVID. Est également inclus le logiciel de tiering NEBULA de Simply. Celui-ci permet d’intégrer l’appliance dans un réseau de stockage plus vaste, de multiples manières : comme un tiers de production qui sauvegarde son contenu ailleurs (en cloud, sur bandes, etc.), ou comme un tiers de données tièdes qui centralise les données en cours de montage sur des NAS. Enfin, le logiciel Tiger Bridge sert à définir les règles de réplication entre les différentes ressources externes.