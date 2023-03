Connector Factory : en attendant Talend, Qlik muscle son iPaaS

Au cours des cinq dernières années, Qlik a développé sa plateforme d’intégration de données à travers une série d’acquisitions. Il a débuté en absorbant Podium Data en 2018 et Attunity en 2019. Il a poursuivi dans cette voie en 2020 avec l’acquisition de Blendr.io. Plus récemment, l’éditeur a conclu un accord pour mettre la main sur Talend en janvier 2023. La finalisation de l’opération est en attente de l’approbation des autorités réglementaires, entre autres.

Peu de temps avant cette annonce, plus précisément en novembre 2022, Qlik a lancé Cloud Data Integration. Cette plateforme d’intégration à la demande (iPaaS) est une première pour le spécialiste de la BI. Elle combine toutes les capacités d’intégration de données rachetées au fil des ans dans une seule plateforme basée sur le cloud.

Une usine à connecteurs sur étagère

Lorsque Qlik a lancé Cloud Data Integration pour la première fois, la plateforme était fournie avec des connecteurs pour environ 40 sources de données SaaS et cinq cibles de sortie, dont les plateformes de gestion de données AWS, Google Cloud, Microsoft, Databricks et Snowflake.

Cependant, la multiplicité des sources ainsi que le volume et la complexité des données connaissent une croissance exponentielle. Il en va de même pour le nombre de référentiels dans lesquels les organisations peuvent choisir de stocker leurs données.

Pour faire face à la complexité croissante de l’ingestion et de l’intégration des données, Qlik lance donc Connector Factory et consacre une équipe entière de recherche et développement à la création et à la maintenance des connecteurs.

Il prévoit d’ajouter des centaines de connecteurs à l’iPaaS afin que les clients puissent tirer des flux de données en provenance de la myriade d’applications SaaS qu’ils utilisent dans le cadre de leurs activités.

En outre, le spécialiste de la BI prévoit de fournir un hub au sein de Cloud Data Integration où les connecteurs pourront être « aisément » trouvés et déployés par les clients.

« Les connecteurs sont importants. L’accès aux données et leur préparation restent un frein pour les projets analytiques. Et ce problème a été exacerbé par la prolifération des applications SaaS ». David MenningerAnalyste, Vantana Research

« Les connecteurs sont importants », insiste David Menninger, analyste chez Vantana Research. « Ce n’est probablement pas une annonce fracassante, mais c’est un sujet clé. L’accès aux données et leur préparation restent un frein pour les projets analytiques. Et ce problème a été exacerbé par la prolifération des applications SaaS ».

Il ajoute que si Qlik ne peut pas fournir des connecteurs pour toutes les applications SaaS (ce qui est pratiquement impossible), son engagement à créer un écosystème élargi, bâti sur des connecteurs, sera bénéfique pour ses utilisateurs.

« Ces clients n’auront plus à développer eux-mêmes des connecteurs ou à essayer de trouver l’interface d’intégration auprès d’un autre fournisseur », avance David Menninger.

Dans le cadre du lancement de Connector Factory, Qlik a indiqué qu’il prévoyait d’ajouter 30 nouveaux connecteurs à Cloud Data Integration d’ici à la fin juin et environ 70 autres au cours du second semestre 2023.

Parmi ceux qui seront développés dans les mois à venir figurent de nouveaux connecteurs pour NetSuite, Workday, SAP SuccessFactors, SAP Ariba, Salesforce, Epic, Cerner, OSIsoft, ADP et HubSpot.

Qlik n’est pas le seul à proposer des jeux de connecteurs vers des outils et systèmes tiers particulièrement populaires en entreprise. Qlik espère toutefois se démarquer de ses concurrents – dans le domaine de l’intégration de données – tels qu’Informatica et Fivetran, en offrant simplement plus, selon Dan Potter, vice-président du marketing produit chez Qlik.

Au-delà de la différenciation, Qlik tente de répondre à un besoin. Avec le développement d’un si grand nombre de bases de données et d’applications spécialisées, les entreprises ont du mal à suivre le rythme et à créer leurs propres connecteurs. Selon le vice-président du marketing produit, il y aurait plus de 30 000 éditeurs de solutions SaaS, tandis que seuls les développeurs qui les utilisent arriveraient à suivre la disponibilité des bases de données nouvelles générations.

L’objectif de Qlik, avec le lancement de Connector Factory, est donc d’alléger le fardeau de ses clients.

Il insiste sur le fait que Qlik dispose de la technologie nécessaire pour accéder à n’importe quelle API standard afin de cartographier ses données et leurs relations, de les charger dans tout référentiel ou plateforme de BI, et de répondre aux changements des API au fur et à mesure de leur évolution.

« La technologie que nous utilisons va accélérer l’accès aux API. » Dan PotterVP marketing produit, Qlik

« La technologie que nous utilisons va accélérer l’accès aux API », vante Dan Potter. « Nous devons être en mesure de produire des connecteurs en quelques semaines plutôt qu’en quelques mois ».