Twilio revend sa division IoT à Kore Wireless

Ayant observé l'explosion de l'adoption de l'IoT dans toutes les industries, Kore considère l'acquisition de l'unité IoT de Twilio comme faisant partie d'une stratégie de croissance visant à fournir aux clients une approche « unifiée et transparente » de fourniture d’offres IoT. En contrepartie, Twilio recevra 10 millions d'actions ordinaires de Kore, ce qui représentera environ 11,5 % des actions émises et en circulation de l’acquéreur.

Le rachat vise à commercialiser ce que Kore assure être une nouvelle suite de connectivité, comprenant les technologies eSIM « les meilleures de leur catégorie » avec Kore OmniSIM et Twilio Super SIM. Il s’agit de proposer un « guichet unique » pour la construction, le déploiement, la gestion et la mise à l'échelle des opérations IoT tout au long du cycle de vie des produits connectés grâce à des technologies « primées » et à des installations « de classe mondiale ».

Il est également indiqué que le délai de mise sur le marché sera accéléré grâce à une assistance mondiale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Avec la crise, l’IoT sert de soupape La réalité est beaucoup moins glamour. Le marché de l’IoT n’est plus aussi attrayant pour certains acteurs. Ainsi, l’année dernière, Google a annoncé la fin prochaine de Google IoT Core, Sigfox, le fournisseur d’une technologie LPWAN propriétaire s’est fait reprendre par le Singapourien Unabiz et Bouygues Telecom a indiqué qu’il mettait fin à son activité consacrée à LoRaWAN. En clair, hormis dans le cadre d’un déploiement privé et pour certains cas d’usage, les réseaux IoT pur jus n’ont pas remplacé les services MtoM, de moins en moins chers et plus efficaces. Cela n’a pas empêché l’équipementier suédois Ericsson de céder ses activités IoT Accelerator et Connected Vehicle Cloud à l’Américain Aeris Communications en décembre dernier. La plateforme IoT automobile d’Ericsson enregistrait 6 millions de véhicules dans 180 pays. Une opération dont la clôture a été officialisée le 3 avril 2023. De son côté, Twilio, spécialiste de l’engagement client, éditeur d’une CDP et de solutions techniques de déploiement de campagnes marketing s’était lancé dans l’Internet des Objets avec une solution de connectivité (Super Sim) doublée d’une plateforme de gestion de mise à jour OTA, dont la plupart des fonctions étaient encore à l’état de bêta. En réalité, seule l’offre Super Sim avait convaincu les entreprises.