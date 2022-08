GCP programme la fin de Google IoT Core pour 2023

La discontinuité du service est annoncée pour le 16 août 2023, date à laquelle les API d’IoT Core Device Manager ne seront plus accessibles. Les passerelles MQTT et HTTP seront mises hors service. Pour rappel, le service IoT était en disponibilité générale depuis l’année 2018, après une phase de bêta débutée en 2017.

« Nous vous recommandons d’agir rapidement pour migrer d’IoT Core vers un autre service », écrivent les responsables du service à leurs clients. « Dans un premier temps, contactez votre gestionnaire de compte Google Cloud si vous avez des questions sur vos plans de migration. Votre gestionnaire de compte peut également vous aider à en savoir plus sur les partenaires Google Cloud qui proposent une technologie IoT alternative ou des services de mise en œuvre répondant aux besoins de votre entreprise ».

Sur LinkedIn, certains employés d’entreprises concurrentes n’ont pas manqué d’appeler ceux qui utiliseraient encore les gateways IoT de Google Cloud à adopter leurs services. C’est le cas de Software AG, éditeur de la plateforme IoT Cumulocity, de la startup française Kuzzle , ou encore de membres de l’équipe AWS IoT Core, un service utilisé par l’industriel Arkema. De son côté, ClearBlade semble l’acteur le plus proche de GCP et fournit un chemin de migration censé éviter des coûts supplémentaires pour les clients de Google IoT Core.

Selon les retours des clients sur G2 et Capterra, IoT Core semble en grande partie déployé par des entreprises de taille moyenne et des PME. En 2019, Google avait mis en avant le retour d’Augury, une startup israélienne spécialisée dans l’analyse prédictive industrielle au service de clients membres du Fortune 500. Celle-ci utilisait alors Google IoT Core.

Reste Google Pub/Sub, choisi par Sigfox avant son redressement judiciaire et sa reprise par Unabiz . Cependant, ce service est avant tout une solution de messagerie asynchrone pour ingérer des données dans BigQuery .

Le géant du cloud n’a pas réellement expliqué sa décision. Auprès de Techcrunch, un porte-parole a affirmé que depuis le lancement du service, « il est apparu évident que les clients seraient mieux servis par des partenaires spécialisés dans les applications et les services IoT ».

Google Cloud a d’autres priorités

Des employés de SAS et de Microsoft se sont montrés « surpris » de la décision de Google Cloud. D’autres comme l’analyste Mohammad Hasan pour le cabinet d’études IoT Analytics avaient déjà observé le faible intérêt de GCP pour l’internet des objets en comparaison de Microsoft Azure et d’AWS.

« L’IoT semble manquer en tant qu’élément stratégique pour Google Cloud », écrivait-il en février 2022. « Le PDG de Google Cloud, Thomas Kurian, n’a jamais fait de l’IoT une priorité lors de ses interventions. Bien que Google ait quelques clients IoT de premier plan, tels que Philips, il semble que Google se concentre moins sur les entreprises qui adoptent [cette technologie] et davantage sur des sociétés telles que Spotify, Snapchat et Best Buy (qui sont toutes des clients Google Cloud bien connus) ».

Mohammad Hasan s’est toutefois dit « choqué » de l’interruption de service de Google IoT Core, tout comme plusieurs spécialistes du secteur présents sur LinkedIn se sont questionnés concernant le mode de communication et le manque de support à long terme proposé pour certains services de GCP.

Bien que l’impact d’une telle décision apparaît limité, elle pourrait éroder l’image du fournisseur régulièrement critiqué pour le lancement, puis la clôture rapide de projets ou de services.

La fin de vie de Google IoT Core semble davantage liée à une exigence économique. Pour rappel, au second trimestre 2022, GCP a généré un chiffre d’affaires de 6,28 milliards de dollars, mais a enregistré une perte nette de 858 millions sur cette même période. Selon les analystes financiers, ce bilan négatif correspondrait à des investissements pour rester dans la compétition face à AWS et Microsoft Azure. En ce moment, Google Cloud concentre ses développements sur l’IA, le datawarehousing, tout en étendant sa présence en Asie-Pacifique par le déploiement de trois nouvelles régions cloud en Malaisie, en Thaïlande et en Nouvelle-Zélande.