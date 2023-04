Database Free : Oracle poursuit son opération séduction auprès des développeurs

Le monde du SGBD change et Oracle doit s’adapter.

Alors qu’Oracle discutait majoritairement avec les directions et les membres des opérations IT, auxquelles sont attachés les administrateurs des bases de données, désormais considérés comme les SRE des SGBD. Ses interlocuteurs ont changé : avec l’avènement du cloud, les équipes de développement sont souvent celles qui choisissent les SGBD à utiliser.

Les développeurs mènent la danse Or, comme le rappelle Oracle, il existe 410 technologies de bases de données référencées par DB-Engine en mars 2023. « Heureusement, beaucoup de ces développeurs pensent que les bases de données multimodèles ou à usage général sont la voie à suivre », affirme Gerald Venzl, Senior Director Product Management chez Oracle. Pour énoncer cela, le fournisseur s’appuie sur deux éléments. Il y a d’abord le top 10 du classement de DB Engine, où l’on retrouve majoritairement des bases relationnelles et multimodèles, « à usage général ». Puis, les porte-parole font mention d’un article publié par Stephen O’Grady, analyste chez RedMonk en octobre 2021 qui constate un retour de l’approche multimodèle. Chez Oracle, ce phénomène ne date pas d’hier. Les porte-parole rappellent les efforts du fournisseur pour faire d’Oracle Database une solution convergée capable de prendre en charge les traitements OLAP et OLTP, de profiter de déploiements automatisés, de supporter nativement les types de données JSON, les modèles graphes, etc. Avec Oracle 23c, la fonction JSON duality view doit permettre de stocker des données au format JSON dans des tables relationnelles tout en offrant la possibilité de les interroger comme des documents via une couche de mappage GraphQL.

Calquer le modèle MongoDB Depuis quelque temps, la cible privilégiée d’Oracle n’est autre que MongoDB. Le fournisseur nous a habitués à sa communication agressive envers ses compétiteurs. Un jeu dans lequel certains d’entre eux sont entrés un moment. Avec la version Free -Developer Release d’Oracle 23c, le fournisseur remet une couche. En clair, il reprend à son compte le mode de déploiement de la version communautaire de MongoDB. Pour rappel, l’éditeur du SGBD orienté documents a décidé de changer d’adopter une licence de son cru (SSPL) en lieu et place d’un modèle open source pour contrer les fournisseurs de cloud. MongoDB propose également un free tier pour sa DBaaS Atlas sur le cloud. « Nous proposons un accès à Oracle Autonomous Database dans sa version “Always Free” sur OCI depuis 2019, mais les développeurs aiment toujours développer sur leurs ordinateurs portables ou utiliser une version on premise d’une technologie », constate Gerald Venzl. « Ils veulent aussi pouvoir la connecter facilement à leurs pipelines CI/CD ». Ainsi, Oracle Database 23c Free est disponible au téléchargement depuis le Web sans inscription. Dans un premier temps, les développeurs peuvent récupérer une image Docker, exécuter le SGBD dans une VM Virtualbox ou l’installer comme un paquet RPM sur Linux. Une version pour Windows est aussi prévue. La licence Oracle Free Terms impose toutefois quelques limites. Cette distribution ne peut être utilisée en production : elle n’est disponible qu’à des fins de tests ou de prototypage. Il n’est possible que d’allouer une capacité de calcul et de stockage limitée au SGBD (2 threads CPU, 2 Go de RAM, 12 Go de stockage). Bien évidemment, le fournisseur ne propose pas de support commercial pour cet échantillon. « Ceci est très similaire à ce que l’on voit dans le monde de l’open source, où il y a parfois une dichotomie entre les éditions communautaires et entreprises. Nous pensons que les développeurs sont très à l’aise avec ce modèle », estime le Senior Director.

Inverser l’ordre des sorties Oracle Database Free est « l’héritier direct d’Oracle Database Express Edition qui sur le papier propose les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Le fournisseur parle de succession et non de renommage, car Express Edition “était plus orienté vers une installation rapide que vers une expérience complète permettant aux développeurs de créer de nouvelles applications”. L’idée est de laisser les développeurs tester et développer des applications s’appuyant sur l’approche duale de JSON, les schémas JSON, les procédures stockées JavaScript via la VM polyglotte GraalVM, des vues graphes par-dessus des tables respectant le futur standard SQL/PGQ, le support (moyennant des changements de code) des événements Kafka via Oracle Database Transactional Event, ainsi que des mécanismes de documentations centralisées des données avec SQL Domains et Annotations. “C’est la première version d’Oracle 23c qui sera disponible publiquement”, signale Gerald Venzl. “Par le passé, nous commencions par l’édition Enterprise, puis les autres distributions suivaient”. Par la suite, les développeurs pourront, s’ils le souhaitent, migrer leurs applications vers la distribution entreprise d’Oracle 23c. Or, l’attrait pour l’approche multimodèle semble moins du fait des développeurs que des éditeurs qui souhaitent répondre à la demande de leurs clients souhaitant, probablement, rationaliser les déploiements.