IoT : UnaBiz libère un pan du SDK de Sigfox

L’une des promesses effectuées par le Singapourien UnaBiz lors de la reprise de Sigfox en avril 2022, c’est qu’il allait ouvrir le code source lié au LPWAN (Low-Power-Wide Area Network) né à Labège.

L’annonce effectuée cette semaine va en ce sens. À travers un dépôt GitHub, il a mis à disposition des développeurs une librairie et son extension de tests.

Plus particulièrement, EP-LIB ou la librairie du point de terminaison Sigfox est un exemple d’implémentation du protocole radio Sigfox au sein des équipements connectés.

« L'ouverture de la bibliothèque de dispositifs Sigfox 0G apporte une certaine liberté aux fabricants de puces, de modules et aux développeurs », affirme Alexis Susset, directeur technique du groupe UnaBiz, dans un communiqué de presse. « Ils peuvent désormais adapter l'empreinte mémoire de leurs solutions en fonction des cas d'usage, qu'il s'agisse d'appareils avancés nécessitant une communication bidirectionnelle ou d’objets connectés simples nécessitant une communication par liaison montante uniquement ».

Paramétrer finement les appareils connectés à Sigfox 0G

Les concepteurs auraient là les moyens pour optimiser les coûts et la consommation de leurs équipements.

« La bibliothèque ouverte facilite également l'interopérabilité et la standardisation, permettant une intégration transparente des appareils et des systèmes à travers les applications et les protocoles », poursuit le CTO.

EP-LIB permet surtout de définir des « flags », c’est-à-dire de sélectionner certaines fonctions. Une fois les deux drivers (MCU API et RF API) installés au niveau hardware, les développeurs peuvent contrôler le chiffrement et les certifications, définir le temps de latence entre l’envoi de deux messages ou son envoi et sa réception, activer la bidirectionnalité ou encore prendre en charge qu’une seule valeur de charge utile (entre 0 et 12 octets).

La librairie EP-LIB et son extension sont proposées sous licence Clear BSD. Cette licence open source autorise les utilisateurs du code source à le copier, l’utiliser, le modifier et à le distribuer du moment que les conditions de la licence sont respectées. Il faut ainsi mentionner le texte de la licence, le copyright (ici UnaBiz SAS) et la clause de non-responsabilité qui doit protéger les auteurs en cas de dommages liés à l’utilisation du logiciel. Par ailleurs, « ni le nom UnaBiz, ni le nom des contributeurs peuvent être utilisés pour endosser ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite spécifique préalable ».

La grosse différence avec la licence BSD tient dans la mention de cette phrase : « aucune licence expresse ou implicite sur les droits de brevet de tiers n’est accordée par la présente licence »

En 2019, Sigfox avait déjà rendu public la spécification côté appareil (device side), sans toutefois la rendre open source. Unabiz n’a pas changé cet état de fait. Pour rappel, le protocole propriétaire 0G (UNB 3D de son vrai nom) s’appuie sur des bandes de fréquences libres (868 MHz en Europe, 902 MHz aux Etats-Unis ou encore 920 MHz au Japon).