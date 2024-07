Atlas Sparks Beta : Unabiz optimise l’offre de géolocalisation de Sigfox

En 2017, Sigfox introduisait Atlas Native, un service de géolocalisation s’appuyant exclusivement sur son réseau LPWAN (Low-Power-Wide Area Network) « 0G ». L’année suivante, il lançait Atlas Wifi, une variante de cette plateforme couplant sa technologie longue portée basse consommation et la norme Wifi.

De fait, malgré ses avantages intrinsèques et son coût relativement faible, le réseau Sigfox permet de situer un objet connecté dans un rayon d'un à dix kilomètres, suivant la couverture du territoire.

La technologie Wifi sert ici à déterminer la position d'un actif dans un périmètre de 50 à 250 mètres. Si elle n’atteint pas la précision d’un GPS, de l’ordre de 15 mètres, la conjonction Wifi/0G offre quelques atouts, notamment la géolocalisation en intérieur. Et ce, à moindre coût.

Problème, il faut pouvoir égaler le taux de réussite (ou de fiabilité) du GPS qui fournit une géolocalisation précise dans 95 à 99 % des cas. Avant juin 2024, Unabiz a mesuré un taux de succès de la combinaison 0G/Wifi sous la barre des 70 % dans certains des 70 territoires couverts.

Un enjeu pour les géants de la logistique qui exploitent massivement cette technologie.

« Depuis l’adoption du service Sigfox Atlas Wifi ML, nous avons vu notre taux de réussite de géolocalisation passer de 62 % à 92 % », témoigne Naoki Kawai, directeur de la division des solutions IoT chez Kyocera Communication Systems Co. (KCCS), dans un communiqué de presse. Cette filiale du fabricant de composants électroniques et de systèmes d’impression opère le réseau 0G au Japon.

Le géomodule est un composant de Sigfox Cloud ( le cœur de réseau hébergé sur Google Cloud ) qui calcule la localisation du réseau, interroge la plateforme Wifi pour déterminer la localisation via Wifi, puis compare les coordonnées géographiques obtenues des deux sources pour sélectionner la plus précise.

Comment ? Ses équipes R&D ont développé un algorithme de machine learning permettant au réseau 0G de découvrir des points d’accès inconnus, non couvert par une base de données tierces.

Le 30 juin 2024, Unabiz a déployé une mise à jour progressive de ses technologies afin d’obtenir un taux de réussite de plus de 90 % « dans toutes les régions testées ».

Unabiz ne dit pas si cette technologie est prise en charge par tous les équipements dotés de modules Wifi et 0G.

« Les données des deux types de trackers sont agrégées dans le cloud, où des algorithmes de machine learning brevetés analysent et regroupent les trackers low cost avec les trackers Wifi intelligents », avance Unabiz dans un communiqué de presse.

L’enjeu rencontré par KCSS n’est pas nouveau. C’est la raison principale pour laquelle Sigfox avait présenté en 2021 un partenariat avec le fournisseur de base de données de point d’accès Skyhook (en sus de HERE), alors filiale du Texan Liberty Broadband. Skyhook a été racheté par Qualcomm en 2022.

Mieux servir le marché japonais

L’entreprise a testé la technologie avec deux de ses partenaires japonais : KCSS et Alps Alpine. Unabiz s’est assuré de rendre compatible avec les traceurs 0G existants d’Alps Alpine, qui a déployé plus de 1,2 million de dispositifs IoT compatibles 0G.

KCSS a développé la gamme SeeGALE. Après avoir commercialisé un film équipé d’un module 0G, la firme japonaise a mis au point un équipement au format carte bancaire.

« Le film SeeGALE est à usage unique et est souvent employé dans des boîtes d’emballage jetables. En revanche, la carte SeeGALE est réutilisable, ce qui permet de la fixer et de l’utiliser dans des boîtes d’expédition, y compris des conteneurs en plastique, pour le transport de produits ou de composants », précisent les deux partenaires.

Au Japon, KCSS facture 300 yens le film (1,79 euro environ) à partir de 100 000 unités commandées, la connectivité coûte 0,6 yen le message (0,0036 euro, pour un achat minimal d’un million de messages) et l’application dédiée est accessible à partir de 30 000 yens par mois (179 euros pour gérer 100 unités ou moins). La carte SeeGALE coûte 1500 yens (8,96 euros) pour 10 000 unités commandées, la connectivité à partir de 90 yens par an (0,54 euro). La tarification de l’application est identique. Ces équipements sont également disponibles en Europe via Unabiz.

En France, Unabiz tente de rétablir l’assiette du navire Sigfox. Après la reprise, il avait conservé 127 postes sur 192 dans l’hexagone, avant un plan de licenciement lancé en novembre 2023 affectant une trentaine d’employés. L’entreprise basée à Singapour vise l’équilibre financier à partir de l’année prochaine.