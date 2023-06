Copilot AI : au tour de Dynamics 365 ERP de bénéficier de l’IA générative

Microsoft Dynamics 365 va bénéficier d’une dose d’Intelligence artificielle générative au travers de Copilot.

Pour mémoire, Microsoft a lancé Copilot 365 en mars afin d’intégrer des fonctionnalités à base d’IA dans les applications de la suite bureautique Office. Les fonctionnalités similaires de Dynamics sont actuellement en preview et devraient être incluses dans la mise à jour d’octobre de l’ERP de Microsoft.

L’objectif est d’automatiser les processus manuels et d’y ajouter de l’intelligence, vante l’éditeur. « Par exemple, en finance, il y a encore beaucoup de processus fastidieux qui pourraient être automatisés », estime Georg Glantschnig, vice-président de Dynamics 365 Finance. « Mais plus important encore, Copilot AI va permettre de prendre de meilleures décisions et plus rapidement ».

Copilot 365 est une version « entreprise » des modèles d’OpenAI sur l’infrastructure Azure. Elle respecte donc les engagements de Microsoft en matière de sécurité et de localisation des données dans les différents pays.

Copilot dans Dynamics 365 Dans Dynamics 365 Project Operations, par exemple, Copilot aidera un chef de projet à construire rapidement un plan à l’aide d’un modèle inspiré de projets antérieurs. Il pourra également recommander des affectations de ressources et il surveillera les risques de manière continue pour suggérer des plans d’atténuation en cas de problèmes. Copilot pourra également rédiger des rapports périodiques de synthèse ou d’état, un processus qui peut prendre des heures à faire manuellement, compare M. Glantschnig. Copilot dans Dynamics 365 Finance permettra aux agents de recouvrement d’accéder rapidement à l’historique des crédits et des paiements afin de hiérarchiser les comptes et de personnaliser la communication avec les clients. « Il est ainsi plus facile de maintenir une bonne relation avec eux et d’obtenir des paiements à temps afin de garantir le flux de trésorerie », résume M. Glantschnig. Et dans Dynamics 365 Supply Chain Management, Copilot répondra et ajustera les commandes d’achat et évaluera les effets et les risques du sourcing.