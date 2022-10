ERP : NetSuite continue de se diversifier

Oracle a présenté de nombreuses nouveautés produits pour son ERP cloud dédié au midmarket (PME et ETI), NetSuite lors de la conférence SuiteWorld 2022. Parmi elles, certaines traduisent la volonté de l’éditeur d’étendre le champ fonctionnel de la suite.

NetSuite s’est construit, historiquement, autour des applications comptables et de quelques secteurs (services financiers, édition logicielle, distribution, etc.). Par la suite, NetSuite a ciblé d’autres briques « naturelles » comme les RH ou le e-commerce.

L’outil gère et automatise aujourd’hui presque tous les processus clefs d’une entreprise : finances, ventes (CRM), RH (SIRH/HCM), mais aussi, depuis plus récemment, la gestion des entrepôts et la chaîne d’approvisionnement.

L’éditeur est désormais en concurrence frontale avec Epicor, IFS, le Hollandais Unit4, l’Anglais Sage, l’Allemand SAP (SAP byDesign, S/4HANA Cloud), Acumatica (qui a un accord avec Cegid) ou encore le Français Divalto.

Evan Goldberg, fondateur et vice-président exécutif de NetSuite, affirme que l’ERP en mode SaaS connaît une croissance rapide, avec 5 000 nouveaux clients en un an (de 27 000 à 32 000 clients) ; une tendance qui devrait se poursuivre à mesure que l’éditeur se renforce dans des régions où il n’est pas encore très présent.

CPQ, planification RH et gestion des entrepôts Evan Goldberg a dévoilé trois nouvelles fonctionnalités majeures pour étendre, à nouveau, sa gamme fonctionnelle. La première est NetSuite CPQ (configure, price, quote), fruit de rachat de Verenia en janvier. La fonctionnalité génère des propositions de vente directement à partir de l’ERP. Cette application vise à remplacer les processus de décisions qui utilisaient des feuilles de calcul par des propositions « guidées », pour aider les vendeurs à trouver les produits qu’ils veulent inclure dans une proposition, à ajouter les prix appropriés et à générer dynamiquement le devis. NetSuite CPQ a été bien intégré aux autres applications de l’éditeur, estime l’analyste Brian Sommer, fondateur et président de TechVentive. Mais NetSuite pourrait rendre son CPQ plus complet avec des fonctionnalités pour les services professionnels. « C’est peut-être le prochain domaine du CPQ dans lequel [NetSuite] va s’engager », entrevoit-il. Le CPQ est « un must have » pour les éditeurs d’ERP, ajoute Predrag Jakovljevic, analyste chez Technology Evaluation Centers. Mais comme celui de NetSuite n’est pas forcément adapté aux entreprises du secteur des services professionnels (un des piliers de sa base installée), l’éditeur pourrait faire une nouvelle acquisition, avance-t-il. Deuxièmement annonce, SuitePeople Workforce Management (fruit de l’acquisition d’Adi Insights en mai). La fonctionnalité détermine automatiquement, à partir d’une prévision de demande, le nombre d’employés et de collaborateurs nécessaires pour y répondre. Une pointeuse numérique permet par ailleurs aux employés d’enregistrer leurs temps de présence. Ces capacités de planification sont particulièrement demandées par les entreprises – en premier lieu les distributeurs – dans le contexte actuel de volatilité de l’économie et de l’emploi, souligne Brian Sommer. Troisième annonce, Ship Central est une application mobile qui permet aux logisticiens travaillant dans les entrepôts d’exécuter des fonctions comme l’emballage et l’expédition, à partir de leurs appareils ou de leurs kiosques. Ship Central est conçu pour fluidifier et automatiser les étapes de la préparation des expéditions, pour rationaliser les expéditions multiples et pour suivre les expéditions en temps réel, vante Evan Goldberg.