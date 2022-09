Tixeo, Oodrive et Olvid s’allient. Les trois acteurs français du collaboratif – Oodrive dans le stockage et le partage sécurisés de documents, Tixeo dans la visio chiffrée de bout en bout et Olvid dans la messagerie instantanée dont la sécurité sur les serveurs de distribution des messages – promettent de sortir une offre de bout en bout, 100 % souveraine, en s’appuyant sur leurs solutions, toutes certifiées ou qualifiées par l’ANSSI.

Cette « plateforme » s’adressera aux organisations qui manipulent du contenu sensible et qui souhaitent une alternative conforme aux exigences du « cloud de confiance ».

Compléter les offres américaines et gérer les informations sensibles « L’objectif n’est pas de se substituer systématiquement aux offres déjà en place, telles que celles de Microsoft ou Google, mais de les compléter en proposant une alternative fiable pour assurer la protection et la confidentialité totale des données sensibles », précise Cédric Sylvestre, co-fondateur d’Olvid. L’alliance traduit également la volonté des trois acteurs – et de leurs fondateurs – de promouvoir la filière française et européenne du cloud. « L’intention d’un tel consortium est [de] rappeler que la compétitivité des entreprises européennes ne peut persister sans indépendance numérique », souligne le communiqué commun. Stanislas de Rémur,

cofondateur Oodrive Stanislas de Rémur,cofondateur Oodrive « C’est prouvé, nous avons de bonnes solutions en Europe et il suffit de les regrouper pour produire des solutions équivalentes à ceux que nous proposent les Américains ou les Chinois », vante Stanislas de Rémur, cofondateur et CEO d’Oodrive. « Opter pour des solutions américaines n’est pas une fatalité ». La future offre devrait être capable de s’interconnecter avec les environnements applicatifs existants et garantir l’étanchéité des données, promettent par ailleurs les trois acteurs.