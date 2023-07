Capgemini voit venir une vague de l’IA générative (et veut surfer dessus)

Pour Capgemini, l’Intelligence artificielle générative n’est pas une nouveauté. C’est en tout cas ce que rappelle l’ESN au moment de lancer de nouvelles offres dans ce domaine.

Le groupe français se targue en effet d’avoir « mené à bien de nombreux projets d’IA générative au cours des dernières années, en particulier dans les secteurs des sciences de la vie, des produits de grande consommation, de la vente au détail, et des services financiers ».

Pour y arriver, Capgemini explique qu’il utilise des modèles de fondation (LFM) et des grands modèles de langage (LLM) « ouverts et pré-entraînés avec les données propriétaires de nos clients ».

Une des offres annoncées par Capgemini est générique (accompagnement et audit stratégique pour tirer le meilleur de l’IA générative ), deux autres sont plus dédiées (pour améliorer l’expérience client avec cette technologie et pour le développement logiciel).

Heathrow décolle vers l’IA générative

Parmi ses clients, Capgemini développe actuellement un outil de création de contenus pour aider les équipes marketing d’un grand groupe de produits de grande consommation (qu’il ne nommera pas)

L’ESN évoque plusieurs banques (toujours sans citer de noms) avec lesquelles elle a appliqué des IA génératives pour convertir du code dans des nouveaux langages, et pour concevoir des outils de libre-service amélioré dans un cadre CX.

Dans le CX encore, Capgemini accompagne l’aéroport d’Heathrow « notamment en matière de e-commerce », explique l’ESN. Pete Burns, Directeur Marketing et Digital Heathrow Airport Limited ajoute que le but du projet est d’améliorer l’expérience des voyageurs qui passent par l’aéroport.

« Avec les partenaires de Capgemini en matière d’IA générative, nous concevons des solutions pour un service client plus rapide, plus complet et plus sensible, permettant à nos passagers d’être encore mieux accompagnés », se félicite-t-il.