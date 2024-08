La grande majorité des développeurs pratiquent le « Shadow GenAI »

Capgemini s’est penché sur l’usage de l’intelligence artificielle générative dans le développement logiciel (ce que Forrester nomme les Turing Bots).

Premier constat de l’ESN française, l’ingénierie logicielle n’en est qu’à ses débuts de l’usage des LLMs : « 9 organisations sur 10 n’étant pas encore passées à l’échelle », note le rapport.

Si elles ne sont pas passées à l’échelle, les entreprises ont déjà largement commencé à explorer cette technologie. Selon l’enquête, les outils d’IA générative sont utilisés aujourd’hui par 46 % des ingénieurs logiciels.

Deuxième enseignement, les entreprises qui ont commencé à s’intéresser à l’IA générative en tirent déjà des avantages.

La GenAI permet également de mieux expliquer ce que fait un code, et améliore donc la relation entre les ingénieurs logiciels et les autres équipes métiers. « 78 % des professionnels du logiciel sont optimistes quant au potentiel de l’IA générative à améliorer la collaboration », chiffre Capgemini

Qui dit hausse de la productivité, dit plus de temps à utiliser. Mais comment ? Les entreprises disent qu’elles prévoient d’exploiter ce temps libéré par l’IA générative pour développer de nouvelles fonctionnalités (50 %) et améliorer les compétences (47 %).

Shadow GenAI

Reste que tous les usages ne sont pas « officiels ». Toujours selon Capgemini, 63 % des professionnels du logiciel déclarent utiliser des outils d’IA générative non autorisés. Autrement dit, ils font du Shadow IT ou du « Shadow GenAI ».

« Cette adoption rapide, et l’absence d’une gouvernance et d’une surveillance adéquates, expose les organisations à des risques fonctionnels, de sécurité et juridiques », avertit l’ESN.

Parmi ces risques, Capgemini cite les hallucinations (code halluciné), les fuites de code (confidentialité) et les problèmes de propriété intellectuelle.

« L’impact [de la GenAI] sur l’efficacité et sur la qualité du code est mesurable et prouvé », résume Pierre-Yves Glever, directeur de Global Cloud & Custom Applications chez Capgemini. « Cependant, la véritable valeur émergera d’une approche holistique ». Ce qui implique, entre autres, d’établir des espaces de travail et de mettre en place des contrôles qualité et de sécurité, invite l’expert.

Dernier enseignement : en 2026, 85 % des développeurs devraient utiliser la GenAI.

L’étude de Capgemini Research Institute a sondé 1 098 responsables « senior », 1 092 professionnels du code (architectes, développeurs, project managers, etc.) et mené une vingtaine d’entretiens qualitatifs.