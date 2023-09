CloudWorld : Oracle met de l’IA générative dans ses outils CX

« Grâce à la possibilité de synthétiser, de créer et de recommander du contenu, l’IA générative a le potentiel d’améliorer considérablement la qualité du service client », lance Rob Tarkoff, Vice-Président Exécutif et Directeur général d’Oracle Cloud CX, à l’occasion de l’évènement annuel de l’éditeur américain.

Parmi les principaux usages possibles dans les relations commerciales et le support client, l’IA générative automatise la création des bases de connaissances et optimise le libre-service (en améliorant les recherches avec des outils de sémantiques avancées). Les annonces d’Oracle s’inscrivent exactement dans cette tendance.

Les agents de terrains (Field Services) sont aussi ciblés avec Field Service Recommendations et Advanced Field Asset Monitoring. Par exemple, l’IA générative peut accompagner les techniciens tout au long des dépannages en suggérant des causes et des solutions en fonction des problèmes signalés.

Un LLM par client

Oracle insiste sur le fait que les données d’une entreprise servent à entraîner les grands modèles de langage (LLM) de cette entreprise, mais pas celles des autres clients d’Oracle.

« Aucune donnée client n’est partagée avec les fournisseurs de LLM ou avec d’autres clients ou avec quiconque. » Oracle

« Aucune donnée client n’est partagée avec les fournisseurs de LLM ou avec d’autres clients ou avec quiconque [et] la gestion des rôles, intégrée directement aux workflows d’Oracle Fusion Service, protège les informations sensibles en ne recommandant que le contenu que les agents ont le droit de voir », assure l’éditeur.

Ces annonces étaient plutôt attendues. « Les outils [annoncés] sont comparables à ceux d’autres fournisseurs de plates-formes et de suites CX », estime Liz Miller, analyste chez Constellation Research. « Il s’agit d’une démarche qui s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la productivité des agents, des commerciaux, des spécialistes du marketing, et des agents de terrain en fournissant du contenu et des connaissances là où ils en ont besoin et quand ils en ont besoin ». Attendues, donc, mais ne pas l’annoncer aurait certainement été, au contraire, une petite déception pour les clients d’Oracle.