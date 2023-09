Une « double peine ». C’est ce que ressentent les clients on-premise de SAP membres de l’USF, l’association des Utilisateurs SAP Francophones, après le courrier envoyé à la fin du mois d’août par l’éditeur allemand.

En sus du fait qu’en mai, SAP a annoncé qu’il concentrerait l’innovation sur les versions cloud de S/4HANA, il a présenté à la fin du mois d’août une hausse de 5 % du coût de maintenance des licences des produits on-premise dès janvier 2024.

C’est l’augmentation qui sera pratiquée en France. En Suisse romande, les clients devront faire avec une « hausse de 1,7 % ou de 2,4 % selon l’indice utilisé (respectivement IPC ou NOGA) ».

Une décision qui ne semble pas justifiée, selon l’USF. Pour rappel, en avril 2023, l’association revendiquait 3 700 membres qui représentaient 75 % du CAC40, 66 % du SBPF120 et 50 entités publiques en France et en Suisse romande.

« Bien que SAP soit en droit d’augmenter le montant de la maintenance des licences de ses produits tous les ans (sur la base d’indices dûment mentionnés dans les clauses contractuelles), l’USF rappelle que ces augmentations sont justifiées dans le seul but de permettre à l’éditeur de délivrer plus de valeur à ses clients », informe l’association dans un communiqué de presse.

Or SAP n’inclut pas même pas « certaines évolutions légales » dans les fonctionnalités standards de l’ERP, selon l’USF. Elles seraient « soumises à l’achat de licences complémentaires (ex : Document Reporting and Compliance, ou DCR) ».

Un enjeu de valeur perçu maintes fois et évoqué par LeMagIT avec le président de l’USF, Gianmaria Perancin.

Les clients de SAP haussent le ton L’USF fait même le parallèle avec la « “shrinkflation”, qui consiste à diminuer la quantité d’un produit sans en changer le contenant, pour en augmenter sa marge ». Ces clients historiques de SAP se sentent délaissés, alors qu’ils font déjà face à une forme d’ultimatum : celui de migrer d’ECC vers S/4HANA Cloud avant 2030. D’ailleurs, certains adhérents de l’USF ne comptent pas immédiatement migrer vers les offres cloud de SAP, et ce, « pour différentes raisons : pas suffisamment de valeur identifiée, pas dans les priorités stratégiques de l’entreprise, ou encore pas de moyens budgétaires en raison d’une conjoncture économique difficile », relate l’USF dans le même communiqué. « Cela a également un impact sur les clients qui sont récemment passés à des implémentations S/4HANA sur site ou sur des hyperscalers en dehors de l’option RISE with SAP », signale Akshara Naik Lopez, analyste senior chez Forrester, qui a été la première à parler de « double peine » (« double whammy », en VO) dans un billet de blog. « Ces clients se sentent déçus et laissés pour compte, car ils n’ont pas la possibilité de bénéficier des innovations en matière d’IA ou d’accéder aux capacités de développement durable du green ledger, qu’ils pourraient obtenir à travers SAP Cloud ERP (SAP S/4HANA Cloud, édition publique ou édition privée via les contrats GROW with SAP ou RISE with SAP) ».