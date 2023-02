Le temps est venu pour SAP de passer à la concrétisation des promesses (USF)

Après la nomination à la tête de SAP France d’Olivier Nollent, un ancien de Salesforce, le président de l’USF, Gianmaria Perancin s’est entretenu avec LeMagIT.

Il accueille cette promotion positivement, puisqu’elle s’inscrit dans la continuité de la présidence de Gérald Karsenti (qui a, en quelque sorte choisi et « adoubé » Olivier Nollent). Mais l’USF ne donne pas pour autant un blanc sein au nouveau patron de la filiale française. Bien au contraire.

Pour Gianmaria Perancin, après le temps des paroles (par exemple sur la prise en compte de sensibilités clouds très éparses ou sur les pratiques commerciales de SAP) vient le temps de l’action concrète. Olivier Nollent devra donc tenir - sur le terrain et si possible dans les offres - les promesses de son prédécesseur pour pérenniser la confiance qu’il a réussi à créer avec l’écosystème français de SAP.

Il veut bien discuter, échanger, et entendre la voix de l’écosystème SAP. J’espère maintenant qu’il donnera à ses forces de vente cette même ligne directrice, une ligne d’écoute pour chercher les besoins des clients et y répondre en vendant des choses qui leur servent rapidement et qui ramènent vraiment de la valeur. Quand j’ai discuté avec Olivier, j’ai en tout cas eu le sentiment que cette demande faisait écho en lui.

Gianmaria Perancin : Nous connaissons Olivier depuis plusieurs mois maintenant, depuis son arrivée chez SAP en mars dernier. Nous nous sommes vus tous les deux en mai, en présence de Gérald, puis Olivier est venu échanger avec toute l’USF Force en juin. Il nous y avait montré une écoute et une attention qui nous avaient fait bonne impression. Et en juillet, nous avions apprécié sa nomination en tant que Directeur Général, justement parce qu’il nous avait donné des signes positifs.

Donc non, je ne peux pas dire que cela m’ait étonné ni choqué. D’autant plus que je suis persuadé que son départ n’a pas été provoqué par quelque chose qui se serait mal passé. Cela a dû se faire en bonne intelligence.

Gianmaria Perancin : Non, parce que je pensais bien que, tôt ou tard, cela arriverait. On voyait bien que Gérald avait des aspirations en dehors de l’édition logicielle : ses publications sur la diversité, son enseignement sur le leadership et ses cours à HEC, son émission sur Radio Classique avec Franck Ferrand, etc.

À titre personnel, si Gérald et SAP ont pris cette décision, j’imagine que c’est parce que les deux parties ont considéré qu’elles étaient arrivées au bout d’un chemin en commun. Mais, ça ne doit pas choquer en tant que tel : ce sont des choses qui arrivent dans le monde professionnel. À un moment, on décide, ensemble, de tourner une page et donc on le fait d’un commun accord.

« L’étape d’après »

LeMagIT : Quelle étape ?

Gianmaria Perancin L’étape d’après, c’est qu’une fois qu’on a dit qu’il y avait une autre manière de vendre… Il faut le faire. Je pense que c’est justement ce qu’Olivier va tenter d’insuffler à ses forces de vente.

LeMagIT : Sous-entendez-vous qu’aujourd’hui, malgré le discours de Gérard Karsenti qui était très proche des clients, et que vous aimiez bien, ce n’est toujours pas le cas ? Les commerciaux de SAP continuent à pousser des choses dont les clients n’ont pas forcément besoin ?

Gianmaria Perancin : C’est en tout cas ce que remonte encore l’écosystème.

Un commercial essaye de vendre, il tente de faire du up-selling pour vendre davantage. C’est normal. Ce n’est pas un jugement. C’est le monde du commerce.

« Ce sont les Must Have et les Should Have de la méthode MoSCoW qui s’imposent aujourd’hui, plutôt que les Could Have. » Gianmaria PerancinPrésident de l'USF

Mais on ne peut plus tenter de nous vendre une solution en nous disant que cela va nous servir « certainement plus tard » (mais on ne sait pas bien quand), pour quelque chose que l’on ne verrait pas encore (et qu’on ne sent pas même pas venir).

D’autant plus que les budgets généraux des DSI subissent de plus en plus des réductions. Or si vous n’avez pas la même ressource financière à investir ou à dépenser, il est évident qu’il faille cibler davantage. C’est-à-dire cibler là où vous en avez vraiment besoin.

Nous ne pouvons plus nous permettre d’acheter quelque chose dont on aura, peut-être, besoin un jour… lointain. Il faut désormais être sûr que l’on en aura besoin. Ce sont les « Must Have » et les « Should Have » de la méthode MoSCoW, plutôt que les « Could Have », qui s’imposent aujourd’hui.

LeMagIT : Vous dites que les budgets sont en réduction. Olivier Nollent dit que ce sera peut-être le cas, mais il n’anticipe pas pour autant de ralentissement pour SAP France. Pour lui, beaucoup d’entreprises ont beaucoup attendu et sont arrivées à un point où elles sont obligées d’investir pour se transformer. Et donc que SAP va forcément vendre (s’il écoute, les besoins exprimés s’entend). Vos adhérents vont être obligés d’acheter ?

Gianmaria Perancin : Vous avez parfaitement exprimé deux choses. D’un côté, des budgets qui diminuent. De l’autre, des sociétés qui doivent se transformer, sinon elles mourront.

Cela signifie tout simplement qu’il faut focaliser les budgets là-dessus ! Il faut donc acheter ce qu’il nous faut pour faciliter ou concrétiser notre transformation. Et donc que tout le reste passe à la trappe (y compris les produits « dont on pourrait avoir besoin… éventuellement… un jour… lointain !).

Sur ce point, à nous aussi de travailler avec SAP pour faire en sorte qu’il puisse tenir les promesses de transformation de S/4, du cloud, de Rise, etc.