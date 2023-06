GROW with SAP : le plan de SAP pour vendre son ERP SaaS aux ETI

« On l’oublie souvent, mais 80 % de nos clients sont des petites et moyennes entreprises », répète Christian Klein, PDG de SAP, lors d’un point presse.

L’éditeur allemand proposait déjà SAP Business One et ByDesign, mais l’offre mise en avant lors de Sapphire vise plus particulièrement les nouveaux clients. « [Nous ciblons] des entreprises de tailles moyennes comprenant 200 à 2 000 employés et réalisant entre 100 millions et 1 milliard d’euros de chiffres d’affaires », précise Julia White, Chief Marketing & Solutions Officer, et membre du comité exécutif chez SAP. En clair, l’éditeur vise ici des ETI ou des sociétés à forte croissance.

GROW with SAP, un programme pour les ETI prêtes à adopter un ERP en SaaS À l’instar de RISE with SAP, GROW with SAP inclut une édition de S/4HANA Cloud en sus d’un accès à la PaaS Business Technology Platform et à la plateforme low-code/no-code Build. Là où RISE laisse le choix entre l’édition « Public » ou « Private » Cloud, GROW inclut exclusivement l’ERP SaaS, S/4HANA Public Cloud Edition. L’autre différence notable entre RISE et GROW concerne la vitesse de déploiement. Quand RISE intime une « transformation » pluriannuelle, avec la deuxième offre, l’éditeur promet un « go live » en 28 jours. D’après les porte-parole de SAP, les « activations » les plus rapides ont lieu en 25 jours, tandis qu’il faudrait « jusqu’à deux mois » pour configurer l’ERP léger. Pour compresser ce lancement, il s’agit évidemment de miser sur des déploiements greenfield en limitant le périmètre de configuration à environ 80 scopes, c’est-à-dire des processus commerciaux prédéfinis. Plus précisément, GROW with SAP donne accès à deux offres, comprenant toutes deux SAP BTP et Build. L’une, basique, inclut des processus préconfigurés (procure-to-pay, order-to-cash, etc.). La seconde, premium, ajoute des fonctions supplémentaires : la gestion de la trésorerie, la clôture accélérée et des fonctions de consolidation.

Une offre conçue originellement pour les « scaleups » En réalité, l’offre n’est pas nouvelle chez SAP. Auparavant, elle ciblait les scaleups. En même temps que les responsables de la région EMEA nord chez SAP mettaient sur pied l’offre RISE, Romain Gauthier, vice-président global GROW with SAP, était à l’initiative d’une offre pour les startups. Après plusieurs rencontres avec des entrepreneurs, le responsable et ses collègues ont compris qu’ils pouvaient convaincre des startups en phase de préparation d’une levée de fonds majeure ou en train de préparer leur introduction en bourse d’adopter S/4HANA Public Cloud. Cette déclinaison du programme existe toujours, désormais sous le nom de GROW with SAP for Scaleups. Pour persuader les startups, l’éditeur fait toutefois un rabais auquel les ETI n’ont pas le droit pour le moment : il propose six mois d’accès gratuit sous certaines conditions. Dans les deux cas, il s’agit de s’adresser à de nouveaux clients, « en brisant des mythes ». Le premier d’entre eux, selon Romain Gauthier, c’est la rapidité d’implémentation. « Les services d’activation font partie intégrante de l’offre », assure-t-il. « Les processus préconfigurés et les bonnes pratiques, compris dans le programme, sont très appréciés ». À cette rapidité d’implémentation se greffe la nécessité de réduire les coûts afin de rendre l’offre attractive, mais aussi de former les partenaires. « Nous cultivons un écosystème de partenaires légèrement différent dans le cadre de GROW with SAP. Vous ne pouvez pas arriver avec une facture de 10 millions de dollars pour l’intégration des systèmes, cela n’est pas réaliste. » Julia WhiteChief Marketing & Solutions Officer, et membre du comité exécutif, SAP « Le coût de l’abonnement [à S/4HANA Public Cloud Edition] n’est pas prohibitif, mais les services qui l’accompagnent le sont », déclare Julia White. « Et c’est pourquoi nous cultivons un écosystème de partenaires légèrement différent dans le cadre de GROW with SAP, parce que vous ne pouvez pas arriver avec une facture de 10 millions de dollars pour l’intégration des systèmes, cela n’est pas réaliste. Il s’agit donc [pour SAP] de se rapprocher de partenaires plus régionaux, prêts à faire de ce modèle un pan de leur offre de services ». « Nous travaillons avec nos partenaires pour qu’ils obtiennent une certification leur permettant de proposer un assortiment de processus et de services préétablis », poursuit-elle. « Ainsi, vous pouvez donner aux clients des garanties comme la durée d’implémentation, le coût d’implémentation et ils peuvent ensuite décider de la suite ». Ce travail est clé pour SAP. Jan Gilg, président et chief product officer, Cloud ERP chez SAP, estime qu’environ 70 % du volume d’activité autour de cette offre viendra des partenaires. « C’est un investissement qui prend du temps et qui réclame de réfléchir avec eux sur ce qu’il est possible de proposer en trente jours », précise-t-il.