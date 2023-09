Versity est une entreprise spécialisée dans l’archivage de larges volumes de données, grâce à son système de stockage qui travaille aussi bien sur bandes qu’en mode objet. La dizaine de Po est un minimum chez ses clients. En 2023, sa base installée était de 2 Exaoctets. Et cela ne ralentit pas : « nous menons actuellement deux projets à 1 Exaoctet et la première phase d’un autre projet à 1,5 Exaoctet qui comptera cinq phases », indique Bruce Gilpin, cofondateur et président de Versity, lors d’un récent IT Press Tour aux USA.

L’entreprise, fondée en 2011, travaille avec les grands centres de calcul, comme Pawsey en Australie. Cray est un revendeur de sa solution depuis 2013. L’entreprise est devenue profitable en 2015, sans besoin de faire appel à des investisseurs. Les fonds sont détenus en majorité par les employés et dirigeants (15%), ce qui rend la compagnie indépendante. En 2021, elle est distribuée par Dell. Elle collabore également avec Spectra Logic et réalise 50% de chiffre d’affaires aux États-Unis et l’autre moitié dans le reste du monde. Sa croissance est organique, sans acquisition externe.

Dans son architecture de conservation des données, Versity a travaillé sur trois secteurs : les namespaces (passant de 100 millions à 10 milliards, copie brute et restauration); le parallélisme (données, mais aussi métadonnées, code optimisé pour le stockage sur bande) et une architecture modulaire plus facile à installer et à administrer.

Une technologie issue de Sun Techniquement, l’orchestration des solutions de Versity est assurée par le logiciel ScoutAM (Scalout Archive Manager) avec le système de fichiers open source ScoutFS, qui supporte 1 milliard de métadonnées. ScoutAM dirige automatiquement les données sur les supports les plus adaptés, en suivant les consignes de l’administrateur en termes de performances ou de coûts. À noter que l’architecture ScoutAM est entièrement logicielle et ne nécessite pas de matériel spécifique. Ce système d’archivage est dérivé de SAM-QFS (Storage Archive Manager-Quick File System), mis au point par Sun en 2008 et, depuis, disponible en open source. Par rapport à son précédent produit VSM (Versity Storage Manager), déjà basé sur SAM-QFS, Versity a intégralement réécrit ScoutFS en langage GO, bien plus adapté aux environnements distribués de grande taille.