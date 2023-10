SAP HANA : OVHcloud lance son offre de cloud privé « souveraine »

Pour rappel, OVHcloud avait obtenu en 2021 la certification « Cloud and Infrastructure Operations » auprès de SAP pour ses centres de données français.

L’année suivante, il a étendu cette certification à l’ensemble de la région EMEA. Il a également obtenu la certification TDI (Tailored Data Integration) pour accueillir SAP HANA, le socle de l’ERP S/4HANA et des suites de data warehousing de SAP, sur des serveurs certifiés. En 2022 aussi, OVHcloud avait dévoilé l’arrivée prochaine d’une « offre intégrée de bout en bout pour SAP S/4HANA » sur son cloud, portée par Sopra Steria.

Plus généralement, certains clients français de SAP appelaient de leurs vœux une offre d’hébergement souverain pour leurs systèmes SAP. OVHcloud avait présenté la possibilité de déployer HANA sur des serveurs bare-metal en octobre 2022, avant de lancer trois serveurs HGR SAP en mars 2023.

SAP HANA on Private Cloud, qui complète l’offre HGR SAP, est désormais accessible depuis les data centers de Roubaix, Strasbourg, Limburg (en Allemagne) et d’Erith (au Royaume-Uni).

Cette offre implémente les prérogatives HCI de l’éditeur allemand pour sa base de données in-memory sur les infrastructures VMware on OVHcloud.

L’architecture de Backup peut s’appuyer sur Veeam Managed Backup. Les clients de l’offre Standard peuvent aussi déployer l’agent Backint qui permet de stocker les données présentes dans HANA sur un stockage objet compatible S3. Toujours en option, SAP et OVHcloud fournissent des templates pour déployer des VM SAP HANA et des providers Terraform (SAP Infrastructure as code ).

OVHcloud promet un SLA de 99,5 % et affiche pour objectif « une perte de données maximale admissible de 15 minutes ». En « option », les entreprises peuvent acquérir des templates de l’OS SUSE Linux Enterprise Server (SLES) afin de déployer en mode BYOL (Bring Your Own License) les applications SAP.

Sous le capot, une infrastructure hyperconvergée VMware

SAP HANA on Private Cloud réclame de déployer trois serveurs HCI au minimum, puisque OVHcloud exploite la technologie vSAN de VMware.

Néanmoins, il est probable que les clients optent pour un cluster de quatre hôtes en production, comme le recommande SAP.

« Bien que OVHcloud garantisse un remplacement de nœuds défectueux dans l’heure, il est plus prudent de prendre 4 nœuds par cluster pour se protéger intégralement d’une perte de données pendant une opération de maintenance. C’est d’ailleurs la recommandation de SAP dans un contexte SAP HANA productif », précise la documentation.

Chaque cluster peut accueillir jusqu’à 64 serveurs.

Les serveurs sont équipés de processeurs Dual Intel Xeon Gold 6248R (pour un total de 48 cœurs/96 Threads cadencés de 3 à 4 GHz) et de 1,5 To de mémoire vive. C’est la base de la configuration du serveur HGR-SAP-3

Chaque groupe de trois hôtes dispose de 1,5 To de stockage hyperconvergé, et de deux data stores additionnels de 3 To sur SSD NVMe pour les besoins en dehors de SAP HANA.

Il est possible d’ajouter six types de datastores additionnels, de 3 à 36 To, tout comme il est possible d’ajouter ou de supprimer des serveurs additionnels.

L’offre repose sur le déploiement des suites ESXi, NSX-T, VROPs et NSX-T vSAN SDS de VMware. Les licences VMware sont incluses dans le prix de SAP HANA on Private Cloud. Elles sont déployées et managées par OVHcloud.

Plus précisément, l’offre standard dépend de deux versions d’OVHcloud Managed VMware vSphere, à savoir Hyperconverged Storage (vSAN) et Software-Defined Datacenter (SDS = vSVAN + NSX-T). OVHcloud promet une bande passante de 10 Gbit/s.

Un pack de démarrage de trois serveurs « OVHcloud Managed VMware vSphere, Hyperconverged Storage SAP HANA » coûte 12 921 euros HT par mois et chaque serveur additionnel est facturé 4 150 euros HT par mois (ou 8,49 euros HT par heure).

L’offre SDS SAP HANA est facturée à partir de 13 775 euros HT par mois, tandis qu’un serveur additionnel coûte 4 350 euros HT par mois (ou 8,99 euros de l’heure).

Les offres certifiées HDS, respectivement tarifiées 14 301 euros par mois et 15 215 euros par mois, peuvent être couplées à des serveurs additionnels disponibles au tarif de 4 610 euros HT (9,49 euros HT par heure) et de 4 830 euros HT par mois (9,99 euros HT par heure).

Les offres certifiées PCI DSS sont les plus chères (21 141 euros HT/mois, 6 890 euros HT/mois ou 14,09 euros HT/mois pour les serveurs additionnels de l’offre vSAN et 22 400 euros HT/mois et 7 225 euros HT/mois ou 14,99 euros de l’heure pour l’offre SDS).

Pour ces offres, le coût du stockage additionnel est identique : de 159 euros HT par mois ou 0,39 euro de l’heure pour 3 To, jusqu’à 1 299 euros HT par mois ou 3,25 euros HT de l’heure pour 36 To.

OVHcloud ne détaille pas les prix des offres SecNumCloud. LeMagIT constate que les serveurs HCI se distinguent des machines installées par AWS, Google Cloud ou Azure. À périmètre équivalent, ceux-ci combinent plus souvent 64 ou 128 vCPU avec 1,7 ou 1,9 To de RAM. Pour rappel, la quantité de mémoire vive et les spécificités des CPU sont dans l’ordre les deux critères les plus importants pour choisir une instance SAP HANA. Toutefois, les prix affichés sans ristourne semblent similaires.