ERP Cloud : NetSuite plonge dans la GenAI (et le FSM)

NetSuite (l’autre ERP cloud d’Oracle dédié aux ETI et aux PME) plonge lui aussi dans la tendance de l’IA générative. Lors de son évènement client annuel SuiteWorld 2023, l’éditeur a dévoilé un nouvel assistant, baptisé Text Enhance.

Autre annonce intéressante, NetSuite promet une plus grande flexibilité dans ses licences.

GenAI avec NetSuite Text Enhance

« Les nouvelles fonctionnalités d’IA générative de Text Enhance aident les utilisateurs à créer du contenu contextuel et personnalisé pour n’importe quelle zone de texte dans NetSuite à partir de quelques mots décrivant l’intention », vante l’éditeur.

Comme chez d’autres éditeurs d’ERP, l’idée est de produire des ébauches à relire et modifier. Ces fonctionnalités seront infusées, via l’assistant, dans toutes les briques de la suite, à commencer par les modules majeurs du PGI : finance et comptabilité, RH, supply chain et opérations, ventes et marketing, et support client.

Text Enhance s’appuie sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI) et sur le grand modèle de langage (LLM) de Cohere, partenaire privilégié d’Oracle dans le domaine.

Pour Holger Mueller, analyste chez Constellation Research, l’approche de NetSuite (et d’Oracle, en mutualisant les moyens entre Fusion Apps et NetSuite) est la bonne.

« L’accent mis sur Text Enhance est une bonne chose, car les utilisateurs passent beaucoup de temps à rédiger des textes dans une suite ERP, et l’IA générative fonctionne vraiment bien dans ce cas », explique-t-il.

Par ailleurs, comme Oracle a dévoilé les mêmes fonctionnalités d’IA générative pour Fusion, les modèles de NetSuite devraient bénéficier de la montée en puissance de ces outils dans cet autre ERP (qui cible les grands groupes).

Text Enhance sera disponible « dans les mois qui viennent ».