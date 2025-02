Quandela réduit par 100 000 la complexité de fabriquer des qubits

C’est l’apanage des gens très intelligents et pédagogues : avec eux tout devient simple. Lorsque l’on se rend à une conférence sur l’informatique quantique photonique, il y a cette boule au ventre, cette angoisse de ne pas comprendre grand-chose même armé de quelques notions sur le sujet. Toutefois, avec Pascale Senellart, co-fondatrice de la startup Quandela, tout devient facile. Elle explique des concepts complexes avec des dessins, des petits bonshommes, des couleurs, le tout mâtiné d’un verbe accessible et drôle. On sort de l’endroit avec l’impression de faire partie de leur monde.

Et ce n’est qu’une impression. Il convient de préciser que le pedigree de cette personne n’est pas celui de madame Tout-le-Monde. Directrice de recherche au CNRS, professeure à l’école polytechnique (polytechnicienne elle-même), titulaire d’un doctorat de physique quantique et, donc, conseillère scientifique de Quandela, qui construit des ordinateurs quantiques photoniques. Si l’on ajoute que son mari est également polytechnicien, docteur en informatique et travaille aussi chez Quandela, on se dit que leurs conversations ne doivent pas souvent être byzantines.

Aujourd’hui, Quandela emploie une centaine de personnes et propose depuis 2022 des ordinateurs quantiques accessibles depuis le cloud (1000 utilisateurs). La société a conçu quatre générations d’ordinateurs quantiques qui répondent à quinze cas d’usage. L’entreprise dispose d’une usine d’assemblage de 1000 m2 à Massy et d’une salle blanche de 200 m2 à Palaiseau. Elle prévoit de construire une nouvelle unité à Munich prochainement.

Quandela a levé 65M€ depuis sa création, dont 50M€ en 2023, et prévoit un nouveau tour de table plus important, « le plus rapidement possible » selon Niccolo Sommaschi, également co-fondateur et actuel PDG. Ce tour de table doit permettre à la société de développer sa présence internationale. Les présentations étant faites, passons maintenant à l’annonce du 7 février et les répercussions qu’elles peuvent avoir

100 000 fois moins de composants pour obtenir un qubit logique Non, il n’y a pas d’erreur dans la ligne du dessus. C’est effectivement la promesse désormais faite par Quandela, suivant une publication scientifique du mois de novembre dernier, laquelle n’a pas été réfutée. Autrement dit, avec de la photonique pure, il faut 1,6 million de sources pour obtenir un qubit logique. Avec l’approche hybride proposée par Quandela, il en suffit de… 12. Il n’y a aucune magie là-dedans, mais une découverte scientifique. Le principe général est d’introduire un qubit dit de matière (un semi-conducteur de la taille d’un cheveu) en plus des photons. En effet, si les photos présentent des avantages par rapport à d’autres technologies basées sur des atomes, des ions ou des circuits supraconducteurs pour le premier état que l’on nomme la superposition quantique, ils sont nettement moins performants pour le deuxième état baptisé intrication quantique. À l'origine de ce résultat se trouve la technologie au cœur des processeurs de Quandela, basée sur des émetteurs quantiques semi-conducteurs permettant de générer des qubits photoniques avec une efficacité sans précédent au niveau mondial. Cette approche hybride utilise ces émetteurs à la fois comme des générateurs de photons, mais également comme des qubits (via l’exploitation du spin d’un électron de l’émetteur). Cette approche relaxe également fortement les exigences de la transmission optique des composants, et donc de performance, requis pour la correction d’erreur.