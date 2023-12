VMware : les clients seront désormais forcés de s’abonner

Broadcom, la nouvelle maison mère, a décidé d’arrêter net dès cette semaine la vente de licences perpétuelles pour tous les produits VMware. Désormais, chaque nouveau client devra payer un abonnement mensuel s’il veut utiliser vSphere (virtualisation de serveurs), vSAN (hyperconvergence) et autre produit du portefeuille Tanzu (outils DevOps pour Kubernetes).

Ceux qui avaient déjà acheté une bonne fois pour toutes l’un de ces logiciels en comptant les faire durer le plus longtemps possible pour rentabiliser l’investissement (et qui l’avaient fait le plus souvent en achetant des serveurs Dell, HPE ou Lenovo préconfigurés) ne pourront plus non plus souscrire à un contrat additionnel de support. Désormais, produits et support sont commercialisés ensemble sous la forme d’un abonnement mensuel.

« Cela faisait de toute façon deux ans que VMware avait entrepris de simplifier son portefeuille et de passer d’un modèle perpétuel à un modèle d’abonnement. L’enjeu est de mieux servir les clients grâce à une innovation continue, un délai de rentabilisation plus court et des investissements prévisibles », explique Krish Prasad, le directeur général de la nouvelle division VMware Cloud Foundation.

« Cette évolution est la suite logique de notre stratégie pluriannuelle visant à faciliter l’accès des clients à nos offres existantes et à nos nouvelles innovations. VMware estime qu’un modèle d’abonnement permet à ses clients de bénéficier de l’innovation et de la flexibilité dont ils ont besoin dans le cadre de leurs transformations numériques », vante-t-il.

L’abonnement, un sujet de polémique L’abonnement est généralement présenté comme permettant de bénéficier automatiquement des nouvelles versions, sans avoir à racheter le logiciel pour utiliser une version plus moderne. Le revers de cette médaille est qu’une entreprise est dès lors tributaire de tarifs que le fournisseur peut changer d’un mois sur l’autre ; et surtout qu’elle paie en permanence, ad vitam aeternam, sans plus aucun espoir de faire des économies sur la durée. Dans une déclaration à Forbes la semaine dernière, Tom Krause, le patron de la branche logicielle de Broadcom, expliquait qu’il comptait faire passer le chiffre d’affaires de VMware de 4,7 à 8,5 milliards de dollars en trois ans grâce à ce système d’abonnement. Les seuls clients qui échappent temporairement à cet abonnement sont ceux qui ont eu la présence d’esprit de négocier un nouveau contrat de support le plus long possible dans les quelques heures qui ont précédé ou suivi le rachat de VMware par Broadcom, juste avant l’officialisation des nouvelles politiques commerciales. Un phénomène qu’avait prédit Rajiv Ramaswami, le PDG du concurrent Nutanix. VMware encourage les entreprises qui détiennent actuellement des licences perpétuelles à contacter le plus rapidement possible les antennes locales de l’éditeur pour évaluer si elles peuvent bénéficier de remises commerciales sur le prix de l’abonnement. Dans les faits, les clients de Dell ou de HPE paieront l’abonnement VMware dans l’abonnement global que ces constructeurs proposent désormais aux entreprises, soit respectivement leurs offres commerciales Apex et GreenLake. Ces dernières, optionnelles, deviennent subitement un peu plus obligatoires.