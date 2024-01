Réseau : la startup Zettascale concrétise le protocole Zenoh

Rendre utilisable une technologie réseau d’avant-garde dans le secteur des appareils connectés. Telle est la mission de Zetta, une plateforme d’administration développée par la startup française Zettascale. Elle intègre les communications au protocole Zenoh dans des déploiements informatiques qui comprennent, d’une part, les microcontrôleurs d’appareils sur le terrain et, d’autre part, des datacenters ou des services en cloud dédiés au traitement des relevés.

« Zetta vous apporte un point de contrôle unique pour déployer, gérer et monitorer le trafic des données au protocole Zenoh entre un cloud, ou un data center, et votre appareil connecté. Notre plateforme garantit de plus la sécurité des données transférées. Elle s’installe simplement, de sorte qu’aucun geste technique ne soit nécessaire ni sur l’appareil connecté ni du côté des serveurs de traitement », dit Angelo Corsaro, à la fois PDG et directeur technique de Zettascale (en photo).

Zenoh, le plus récent des protocoles réseau de l’IoT Zenoh (ZEro Network OverHead) est le plus récent protocole réseau Open source destiné à l’IoT. Il présente l’avantage d’étiqueter ses données avec des en-têtes bien moins verbeux que celles des protocoles DDS, MQTT ou HTTP. Par ses facultés de compression à la volée des en-têtes et d’assemblage de plusieurs paquets de données dans une seule frame (segment de données indivisible dans une communication), il permettrait de réduire significativement le trafic. Cette réduction serait d’autant plus intéressante dans le domaine de l’IoT, où les exploitants d’appareils connectés paient des frais de circulation aux opérateurs réseau quand ils remontent des mesures depuis le terrain jusqu’à leurs datacenters. « Pour un appareil qui envoie des relevés toutes les minutes via un réseau international qui facture 8 dollars par Mo transféré, l’exploitant devrait payer à l’opérateur 14 400 dollars par an rien que pour la circulation des en-têtes des frames dans un protocole DDS. Avec Zenoh, le transfert des seuls en-têtes coûterait ici 1 256 dollars par an », argumente Angelo Corsaro. Le protocole Zenoh peut fonctionner au-dessus de tout protocole de communication, qu’il s’agisse d’un réseau TCP/IP (fonctionnant lui-même au-dessus du protocole de connexion filaire ou sans fil), d’une connexion série, etc. Selon différentes études présentées par Zettascale, le protocole Zenoh s’est également montré très efficace pour transférer des données au travers de connexions VPN, Wifi, 4G/5G… Selon Zettascale, Zenoh serait utilisé directement sur des sous-marins autonomes, en pont pour le protocole DDS avec des machines de minage, sur des drones d’inspection des pipelines fonctionnant sous ROS, ou encore sur des chariots autonomes en entrepôts. General Motors serait par ailleurs en train d’intégrer Zenoh à son uProtocol, qu’il développe pour ses voitures connectées. Zenoh est aussi au cœur des communications réseau de l’Indy Autonomous Car Challenge (IAC), une compétition de voitures de course autonomes lancée en 2021 par diverses universités, aux USA et an Italie.