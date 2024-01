CRM : Nomadia met la main sur OpenPharma

Nomadia vient de racheter Nomadvantage, une société française spécialiste de la relation client dans le domaine de la santé et éditeur du CRM OpenPharma.

Pour mémoire, Nomadia est un éditeur français d’outils de Field Service Management (FSM) en mode SaaS qui gèrent la mobilité des employés (commerciaux, techniciens, livreurs). Nomadvantage est son troisième rachat en 18 mois (après Neosafe et Synchroteam).

Pour sa part, OpenPharma est un CRM dédié aux professionnels nomades qui visitent les pharmacies.

« Le délégué pharmaceutique et les commerciaux jouent un rôle central dans une industrie médicale en pleine mutation », souligne Nomadia pour expliquer les raisons de son rachat. « Maillon essentiel entre les laboratoires et les points de vente, ils [doivent] être toujours plus performants sur le terrain, développer le chiffre d’affaires, optimiser la présence et le linéaire de leurs produits, fidéliser un portefeuille clients de pharmacies, de parapharmacies, de magasins bios et d’hôpitaux, et instaurer une relation client de qualité ».

D’où l’intérêt d’un CRM comme OpenPharma qui traite plus de 5 millions d’euros de commandes de produits par jour pour 3 000 utilisateurs dans une dizaine de pays. Nomadia promet d’enrichir la solution avec certaines de ses technologies (comme l’optimisation de tournée).

Nomadia était déjà présent dans le secteur de la santé, mais avec des outils pour gérer des prises de rendez-vous et des prestations de soin à domicile, afin d’optimiser les tournées de collecte de prélèvements en laboratoire et de DASRI (Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux), ou encore pour le suivi de l’installation des équipements médicaux. Avec cette acquisition, il diversifie son portefeuille dans ce secteur.

Fruit de la fusion de trois acteurs français (GeoConcept, Danem, B&B Market), et présent dans feu le Magic Quadrant FSM de Gartner – aux côtés de poids lourds comme IFS, Oracle, Microsoft, SAP ou Salesforce –, Nomadia ne cache pas ses ambitions. « Cette acquisition témoigne de notre volonté d’accélérer notre développement comme leader européen de la mobilité intelligente à destination de tous les professionnels itinérants », déclare pour l’occasion Fabien Bréget, PDG de Nomadia.

L’éditeur revendique par ailleurs une croissance de +35 % en 2023.