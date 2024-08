Nomadia met de l’IA dans le moteur de son FSM

Nomadia, spécialiste française du FSM (Field Service Management) infuse de l’Intelligence artificielle et du prédictif dans ses solutions. Ces nouveautés « augmentées » arrivent avec la version « Summer 2024 » de sa suite SaaS. Cette suite est destinée à gérer les interventions techniques sur le terrain des travailleurs en mobilité (maintenance, santé, audit et contrôle, télécommunications, sécurité, facility management, etc.).

« La version Summer 2024 de Nomadia Field Service est le fruit d’importants efforts de R&D pour enrichir le moteur d’optimisation », confirme Fabien Bréget, PDG de l’éditeur. En plus de l’IA, la nouvelle version a refondu l’application mobile et amélioré ses options de communication.

Prédictions et simulation Les algorithmes d’IA embarqués dans Nomadia ont vocation à prédire la durée des interventions et le nombre de techniciens requis en fonction de la complexité de la tâche, de sa localisation et des contraintes des clients. Un mode « simulation » permet de lancer ce moteur d’optimisation augmenté, sans modifier les interventions prévues, pour analyser l’impact de différents scénarios de planification. « Cette version est le fruit d’importants efforts de R&D pour enrichir le moteur d’optimisation. » Fabien BrégetPDG de Nomadia Le logiciel permet par ailleurs à présent de gérer des interventions sans contraintes de localisation (pour celles qui ne nécessitent pas de déplacement sur site comme la téléassistance). Et sur le terrain, il prend en compte de nouveaux paramètres comme les contraintes d’espacement entre les interventions ou les profils de vitesse et de véhicule – afin d’affecter, pour un technicien, les modes de transports adaptés selon les jours de la semaine. Autre fonctionnalité : la réserve de temps – qui permet de sanctuariser du temps dans les agendas des techniciens. Le but est de garder de la flexibilité dans les plannings pour gérer les imprévus. Cette fonctionnalité cible particulièrement les secteurs avec de nombreuses interventions urgentes, explique Nomadia.

Nouvelle application mobile L’application mobile a également été revue en profondeur avec un outil de recherche retravaillé (recherches de clients, de sites, de contacts) et une vue qui présente les différents sites sur une carte avec des options de filtrage en fonction de la distance. Un mode « tournée », qui affiche les interventions d’une tournée (et non du jour), a également été ajouté. Toujours dans l’application, les tableaux de bord mobiles ont été repensés pour plus de clarté. Et, point très mis en avant par Nomadia, il est désormais possible de passer des appels vidéo WhatsApp sans la quitter. Téléassistance : partenariat avec AMA Expert Nomadia et AMA Expert viennent de passer un partenariat. L’objectif pour Nomadia est de favoriser la téléassistance – domaine du breton AMA Expert. Grâce à ce partenariat, Nomadia proposera l’assistance à distance directement dans l’application de ses techniciens, et avec des appels en HD. Du côté des clients, un lien est envoyé par email ou par SMS pour se connecter à l’échange avec le technicien, avec l’assurance qu’aucun numéro de téléphone ne sera divulgué. L’option permettra « de limiter les déplacements en maximisant les résolutions à distance […] et de qualifier précisément les interventions [en amont] », vante Nomadia. « Elle optimise également l’utilisation des ressources expertes [et] favorise le transfert de compétences entre les participants de l’appel ». Dans l’application, encore, la fonctionnalité NFC a été enrichie avec la possibilité de signaler des instructions sur la non-réalisation d’une tâche sur des tags NFC. Et l’app embarque à présent l’OCR. « [Ce qui] permet à un technicien de transmettre rapidement des informations comme par exemple sa plaque d’immatriculation ou son relevé de compteur, en début et fin de journée », illustre Nomadia.