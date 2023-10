FSM : Nomadia multiplie les solutions dans une optique de croissance

L’éditeur français d’outils pour les agents de terrains (Field Service Management ou FSM), Nomadia continue sa croissance externe avec trois annonces majeures en moins de deux mois.

D’origine française, Synchroteam possède un bureau aux États-Unis. L’entreprise revendique 1 800 clients dans plus de 90 pays. Un point qui a également intéressé Nomadia qui cherche à se développer à l’international. En 2022, la société avait déjà investi dans l’implantation de sa filiale italienne (à Milan) et dans un réseau de revendeurs en Amérique latine.

« Synchroteam est particulièrement reconnue pour la simplicité de mise en œuvre et d’utilisation de sa solution », vante un communiqué de Nomadia.

La première est le rachat, début septembre, de Synchroteam. Synchroteam est une solution SaaS de CRM qui couvre les opérations des entreprises de maintenance et de service dans une grande variété de secteurs (maintenance, inspection, plombier, électricien, chauffagiste, etc.).

Un CRM dédié aux GMS et aux CHR

Dans le même temps, Nomadia sort un CRM dédié aux secteurs de la distribution et des cafés, hôtels et restaurants (CHR), plus exactement aux forces de ventes nomades dans ces secteurs.

Nomadia Sales (c’est le nom de cette solution) permet « de planifier et d’optimiser simplement une tournée de visites clients, d’avoir une vision claire sur les stocks [N.D.R. : un enjeu crucial du secteur, insiste l’éditeur] et sur les quotas de moyens […] et d’ajuster les stratégies en temps réel », résume Patrick Tellouck, Managing Directos Field Sales Division chez Nomadia.

Ce CRM propose des fonctionnalités génériques (scoring des clients, calcul de ROI) et spécifiques à ces secteurs (perfect store, gestion des animations, relevé de linéaires, des contraintes terrain [horaires, accès], etc.).

Nomadia Sales a déjà été choisi par Campari, Carambar, General Mills, Findus, Innocent, Lesieur, ou encore Pepsico – se félicite l’éditeur.

Dans les deux offres, Nomadia met en avant la réduction de l’empreinte carbone que ses solutions permettent en optimisant les trajets et en réduisant les distances parcourues par les « professionnels itinérants ».