Nomadia, spécialiste des solutions SaaS pour professionnels itinérants (FSM), a dévoilé au salon Tech for Retail 2024 un nouveau CRM, la version 3.0 de Nomadia Sales 3.0.

Cette version intègre des fonctionnalités qui doivent, selon l’éditeur français, mieux aider les équipes de vente du retail à optimiser leurs visites, à améliorer leurs argumentations commerciales et à mieux gérer leurs ressources.

Nomadia Sales 3.0 propose plusieurs améliorations, toutes destinées aux terrains – comme un module questionnaire personnalisable pour analyser le merchandising et suivre la concurrence, la gestion des assortiments avec des comparaisons dynamiques, ou encore la définition d’objectifs sur mesure pour chaque point de vente.

Sur cette fonctionnalité, Nomadia confie qu’il est en train de développer une solution avec de l’intelligence artificielle, pour proposer des objectifs automatisés, qui s’appuient sur l’historique et la stratégie commerciale.

En août, l’éditeur avait présenté les premières fonctionnalités autour du prédictif et de l’intelligence artificielle pour mieux organiser les ressources (humaines et techniques) des tournées.

L’interface de l’application mobile a également été revisitée, avec notamment l’ajout multiple de photos lors des visites. L’éditeur a également travaillé sur le mode hors ligne de l’app pour garantir l’accès à toutes les informations clés (agenda, données client, relevés), même sans connexion.

Fruit de la fusion de plusieurs sociétés en 2021, Nomadia revendique aujourd’hui 4 000 clients (pour 200 000 utilisateurs équipés) dans 92 pays. Avec un siège social à Paris, l’éditeur a ouvert des bureaux en Chine, aux États-Unis, en Inde, en Italie et en Suisse dans une perspective de forte croissance internationale, soutenue par un fonds d’investissement britannique.

Sa solution est présente dans différents classements de cabinet d’analystes comme ceux du Gartner (Market Guide for Field Service Management et Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling) ou d’IDC (Marketscape WorldWide FSM Applications).