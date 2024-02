Digital Twins : Capgemini veut reprendre le service professionnel d’Unity

Capgemini se prépare à acquérir l’activité de services d’Unity consacrée aux jumeaux numériques. L’ESN espère ainsi rassembler « l’un des plus grands ensembles de développeurs BtoB formés sur Unity dans le monde ».

Pour rappel, Unity Technologies est l’éditeur d’un moteur graphique largement exploité dans le monde du jeu vidéo et dans le développement d’expériences de réalité virtuelle et réalité augmentée. Il est le concurrent d’Epic, l’éditeur de l’Unreal Engine, un autre moteur graphique très répandu.

Plus précisément, si l’opération réussit, l’équipe Digital Twin Professional Services d’Unity rejoindra Capgemini à partir du second trimestre 2024. Elle est jusqu’alors rattachée à l’entité Unity Accelerate Solutions et comprend actuellement environ 285 personnes, selon l’ESN française.

Jumeaux numériques : Capgemini a du pain sur la planche

Les deux entreprises avaient déjà annoncé un partenariat mondial en août 2022. Il s’agissait alors « d’aider les organisations à tirer parti des opportunités des expériences immersives et du métavers ». Capgemini et Unity devaient se soutenir l’un l’autre en partageant de bonnes pratiques, en définissant des méthodologies avec Capgemini Labs et en formant des développeurs à la création d’expérience en 3D temps réel.

L’acquisition du service professionnel consacré aux jumeaux numériques 3D devrait permettre à Capgemini de développer des solutions de simulation, des interfaces homme-machine et des formations immersives basées sur Unity dans des domaines ciblés. L’ESN compte proposer des « offres dédiées » dans « les secteurs de l’automobile, des produits de consommation et de la distribution, de l’énergie et des utilities, de l’aéronautique et de la défense, de la santé et des sciences de la vie, et de l’industrie ».

Le service professionnel d’Unity est actif depuis cinq ans. Il a notamment assisté l’agence Vectuel dans le développement d’un jumeau numérique des transports parisiens et des infrastructures des Jeux olympiques 2024 pour la société du Grand Paris. Il travaillait également avec Sitowise, une ESN finlandaise spécialisée dans les villes intelligentes.

Plus largement, le moteur graphique et ses intégrations avec les systèmes d’entreprise (CAO, PLM, ERP, BIM, etc.) convainquent de grands groupes.

BNP Paribas Real Estate s’est appuyée sur Unity pour développer son outil Wired, une cartographie 3D des biens immobiliers dans de grandes villes françaises comme Lyon.

De même, le moteur graphique est largement exploité par les fabricants automobiles, dont Toyota, BMW, Daimler, Honda, Volvo ou encore Volkswagen. Dans l’aéronautique et la défense, Unity a pour client l’US Air Force, Bell et Boeing, entre autres.