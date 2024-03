Support tiers et services managés : Rimini Street chasse au-delà d’Oracle et de SAP

Rimini Street, le spécialiste du support tiers et fournisseur de services IT managés, élargit son champ d’action en proposant un nouveau « package » – personnalisé entreprise par entreprise – pour prendre en charge une plus vaste gamme d’applications métiers.

Ces packages – baptisés Rimini Custom – partent d’une évaluation par des consultants de l’environnement applicatif d’une société, et proposent, le cas échéant, les services managés et l’assistance logicielle pour cet environnement spécifique.

Aller au-delà de SAP et d’Oracle Fondée en 2005, Rimini Street a débuté comme fournisseur de support tiers pour les clients de SAP (y compris S/4HANA) et pour ceux d’Oracle, avant d’ajouter Salesforce et AWS à son catalogue. Il y a trois ans, Rimini Street a commencé à fournir des services managés pour ces mêmes systèmes. Rimini Custom va plus loin en incluant une gamme d’applications ne faisant pas partie des produits qu’il prend en charge historiquement, se félicite David Rowe, son Chief Product Officer et EVP of Global Transformation. L’idée est d’aider à réduire le coût et la complexité de l’exploitation d’environnements IT de plus en plus hétérogènes, continue le responsable. « Par exemple, un client peut nous demander de gérer trois produits : Microsoft, ServiceNow et un vieux Lawson (aujourd’hui sous la marque Infor) », illustre David Rowe. « Il s’agira d’un projet sur mesure pour lequel nous disposerons peut-être de ressources internes, et pour lequel nous pourrons aussi faire appel à des ressources externes. Quoi qu’il en soit, nous avons des managers et l’infrastructure nécessaires pour mettre tout cela en musique ». Rimini Street compte plus de 5 000 clients. Rimini Custom sera proposé dans un premier temps aux clients qui en ont déjà fait la demande. Les prix varieront en fonction des environnements et des besoins des clients.