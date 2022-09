Genie : Salesforce affrète sa CDP pour le temps réel et l’automatisation

Selon l’éditeur, c’est « la plus grande innovation apportée à la plateforme Salesforce au cours des deux dernières décennies ». Rien que cela.

Salesforce a habitué la presse et ses clients aux annonces grandiloquentes, mais il a mis particulièrement l’accent sur cette solution nommée Genie. Pour l’occasion, l’entité marketing a commandé un nouveau personnage, un petit lapin « magique ».

Selon les dires de Salesforce, « Genie est l'avenir des expériences client personnalisées en temps réel pour chaque entreprise ».

Il s’agit d’une plateforme de traitement de données en temps réel conçue pour « propulser » l’ensemble des produits rassemblés dans l’offre Customer 360 : Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, MuleSoft, et Slack.

« Dans le nouveau monde numérique dans lequel nous vivons, les professionnels des services doivent résoudre les problèmes en temps réel », affirme David Schmaier, président et chief product officer chez Salesforce. « Si vous ne les résolvez pas en temps réel, vous risquez de perdre vos actifs les plus importants, à savoir vos clients », poursuit-il. « Le service à la clientèle est donc devenu un sport en temps réel ».

La CDP peut être « nourrie » via des chargements batch. En y regardant de plus près, la CDP avait aussi plusieurs API d’ingestion de données en « quasi-temps réel » permettant de rafraîchir les données toutes les quinze minutes, et ce, depuis la mise à jour Spring’21. Une autre API permettait de tirer des flux en quasi-temps réel depuis Amazon S3. D’autres connecteurs pour B2C Commerce, Salesforce Marketing Cloud et le CRM semblent bénéficier des mêmes avantages.

Ces données sont rattachées à des objets cartographiés dans le modèle Customer 360. Celui-ci inventorie les informations principales du client (identifiant, numéro de téléphone, âge, sexe, dernières interactions, etc.). L’interface de la CDP permet de visualiser à la manière d’un graphe les données et leur occurrence dans différentes tables ou colonnes. Genie ajoute un moyen de suivre les mises à jour de données les plus récentes.

Si la communication de Salesforce parle de magie, il n’en est rien. Genie repose sur une couche d’ingestion de données transactionnelle et temps réel à large échelle permettant de les transformer et de les combiner en un visuel graphe contenant l’ensemble des métadonnées des informations d’un client rassemblées dans Salesforce. Ces données peuvent provenir des applications Salesforce, de sites Web, d’applications mobiles, des équipements connectés ou d’autres sources.

« Salesforce Genie est notre CDP », avoue David Schmaier. « Nous l’avons renommé pour la rendre amusante, comme nous avons renommé notre moteur d’IA Einstein. Nous allons au-delà de la définition traditionnelle de la CDP et nous la connectons avec tous nos clouds qui composent Customer 360 et Industry Cloud ».

Salesforce évoque ainsi le « premier CRM en temps réel au monde », mais à y regarder de plus près, il s’agit davantage d’une évolution de sa Customer Data Platform (CDP), présentée en 2019 et en disponibilité générale depuis 2020.

Plus d’automatisations et d’IA

Les données combinées dans ce modèle Customer 360 peuvent alimenter Einstein, les services d’IA de Salesforce, ainsi que les flux d’automatisation de Flow. Cela permettrait de prévoir la « prochaine bonne action » en recommandant des produits ou en effaçant plus rapidement les données clients des systèmes s’ils le réclament, illustre l’éditeur.

Dans leur description, les fonctionnalités de prise d’action en « temps réel » de Genie ressemblent fortement à celle de Salesforce Activity Platform (AP).

Activity Platform est notamment utilisée pour synchroniser les données des emails et des calendriers avec le CRM, transmettre le bon prospect au bon représentant commercial (Recommended Connections), pour suivre des activités de ventes et des rendez-vous ou obtenir des recommandations en temps réel depuis Einstein.

Sous le capot, cette architecture complexe est composée de plusieurs data stores NoSQL, dont Apache Cassandra et ElasticSearch. Activity Platform utilise S3 comme couche de stockage objet. Plusieurs flux de traitement asynchrones sont utilisés pour l’ingestion, la transformation et la suppression de données à large échelle. Ces jobs écrits en Kotlin et en Scala sont propulsés par diverses technologies dont Apache Storm, Kakfa Streams et Apache Spark. Ces flux hétérogènes peuvent être consommées via des API GraphQL.

Avec Genie, il sera également possible d’alimenter et de tirer des flux depuis Amazon SageMaker, la plateforme de machine learning d’AWS. Cela permettrait aux clients d’appliquer leurs propres modèles d’IA sur des données rassemblées dans Salesforce, ce que l’éditeur nomme « Bring your Own AI ». Ainsi, les utilisateurs ne sont pas forcés de se contenter des capacités d’Einstein, moins pratiques pour les équipes de data science.

Pour éviter les problèmes de sécurité, Salesforce prévoit de renforcer le contrôle d’accès suivant les rôles. Pour cela, il compte créer des Data Spaces que les administrateurs piloteront pour confier des vues des données en temps réel aux métiers concernés.