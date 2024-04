AWS Summit Paris 2024 : l’IA générative à tous les étages

AWS annonce la disponibilité d’Amazon Bedrock dans sa région cloud française Paris. Cette annonce présentée lors de l’AWS Summit Paris 2024 accompagne l’arrivée de Mistral Large au sein de la suite, en sus de Mistral 7B et de Mistral 8X7B. L’arrivée de la collection Claude 3 Haiku et Claude 3 Sonnet est prévue au cours de cette semaine. En attendant, les clients pourront utiliser la famille de modèles Amazon Titan (Text Lite, Text Express, Multi-Modal Embeddings) et les modèles d’embedding de Cohere.

Amazon Bedrock, Mistral Large et Claude 3 débarquent sur AWS Paris

Pour l’heure, les tarifs d’Amazon Bedrock dans la région française ne sont pas disponibles. Les clients européens pouvaient déjà s’appuyer sur la région Francfort pour expérimenter les modèles d’IA générative de la suite AWS.

Il y a toutefois un intérêt certain pour le géant du cloud de présenter cette annonce au Palais des Congrès. La scène de l’IA parisienne est particulièrement effervescente. Encore une fois, Arthur Mensch, cofondateur et CEO de Mistral AI, était sur scène pour présenter la scale-up et les possibilités de sa plateforme. Thomas Wolf, cofondateur français et CSO d’Hugging Face a lui mis en lumière sa plateforme communautaire censée accueillir le plus de modèles ouverts possibles. Par ailleurs, l’Américain Tom Brown, cofondateur d’Anthropic et ancien chercheur chez OpenAI, est également monté sur scène pour présenter rapidement Claude 3.

Ces trois entreprises ont en commun de dépendre, tout du moins en partie, des fonds et des infrastructures d’Amazon Web Services. Elles utilisent les instances équipées des puces Trainium et Inferentia, mais surtout les instances P4 et P5, équipés de GPU Nvidia.

Pour Arthur Mensch, le cloud AWS est aussi « un canal de distribution particulièrement efficace ». De son côté, Tom Brown est très enthousiaste au fait que les clients français d’AWS puissent tester les modèles Claude. D’autant qu’Anthropic profite de financements importants de la part d’Amazon. Outre la puissance de calcul nécessaire à l’entraînement de ses modèles, l’éditeur voit un moyen de s’attirer la confiance d’un écosystème IT en place, de commercialiser plus simplement ses LLMs et de profiter des fonctions de sécurité du cloud, selon les propos de Tom Brown.