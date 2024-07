GenAI : partenariat entre Dassault Systèmes et Mistral

Dassault Systèmes et Mistral AI viennent d’annoncer un partenariat pour proposer aux industriels « la puissance d’une intelligence artificielle de pointe dans un environnement de confiance » – dixit le communiqué officiel des deux acteurs.

Le premier fruit de cette alliance sera en effet de proposer les grands modèles de langage (LLM) de Mistral sur Outscale, le cloud souverain de Dassault Systèmes. « Cette solution permet aux grands modèles de langage commerciaux de Mistral AI de se conformer aux normes de sécurité et de conformité les plus strictes, dont SecNumCloud » vante l’éditeur.

Jusqu’ici, Mistral était disponible « clef en main » sur des infrastructures d’hyperscalers (AWS Bedrock, Google Cloud ou encore Azure).

Second pan de cet accord, Dassault Systèmes va pouvoir s’appuyer sur les LLMs de Mistral pour optimiser ses outils de gestion avec « des expériences génératives optimisées » (sic). Plus concrètement, l’éditeur devrait pouvoir infuser les modèles d’IA générative textuelle dans Netvibes, Enovia, ou encore Biovia pour « révéler et parcourir en quelques secondes de vastes univers de connaissances et de savoir-faire industriels [et] d’accéder à de gigantesques patrimoines de données ».

Dassault Systèmes n’en est pas à son coup d’essai dans l’application de l’intelligence artificielle (avant l’IA générative) à la compréhension des documents. En 2020, il a par exemple racheté Proxem, une pépite spécialisée dans l’analyse, la synthèse et le résumé de documents complexes (appel d’offres techniques, contrats juridiques, etc.) et d’informations non structurées (avis clients, etc.).

La directrice générale adjointe, R&D, de l’éditeur, Florence Hu-Aubigny, évoque d’autres synergies autour des jumeaux numériques.

« Nous poursuivons notre démarche en vue de réinventer les industries grâce à des jumeaux virtuels alimentés par l’IA. Le partenariat avec Mistral AI nous permettra d’offrir des expériences génératives fiables, en proposant une combinaison unique de modélisation scientifique, de simulation et d’IA – et notamment des LLMs – au sein d’un environnement souverain avec OUTSCALE », explique-t-elle sans dévoiler, pour l’instant, les articulations possibles entre LLMs et simulations 3D auxquelles pense l’éditeur.