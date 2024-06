Knowledge 2024 : les défis de ServiceNow en France

« La plateforme de plateformes ». Voilà comment se perçoit ServiceNow. L’éditeur qui a émergé du monde de l’ITSM et de l’ITOM a fait en sorte que son moteur de workflows puisse orchestrer des processus RH, de services clients, de service sur site, d’assurances, etc.

Si bien que de nombreux clients chez ServiceNow étendent leurs usages au-delà de la gestion IT, au sens large. C’est particulièrement vrai aux États-Unis et en Allemagne, note Rémi Trento, vice-président « Area » et directeur général France chez ServiceNow, auprès du MagIT.

« Je pense que les clients reconnaissent aujourd’hui, particulièrement dans les pays plus matures comme les États-Unis et l’Allemagne, que l’ADN de ServiceNow repose sur cette notion de transversalité ».

L’éditeur affiche une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de 25 % en moyenne. « Nous sommes dans ces eaux-là en France, mais j’attends et j’espère une accélération de cette croissance », déclare Rémi Trento.

« Aujourd’hui, nous sommes en train de rattraper le retard que nous avions par rapport à d’autres pays où les entreprises sont plus matures en matière de numérisation de leurs processus, par exemple en Allemagne », ajoute-t-il.

« Dès qu’il y a de la complexité et des systèmes d’information legacy, il y a une opportunité pour ServiceNow ». Rémi TrentoDirecteur général France, ServiceNow

En France, ServiceNow espère convaincre plus largement les entreprises dans les secteurs des télécommunications, de la finance et de l’assurance, du manufacturing et dans le secteur public (administrations, ministères). « Dès qu’il y a de la complexité et des systèmes d’information legacy, il y a une opportunité pour ServiceNow », résume Rémi Trento. « Tout le monde essaie de simplifier, de rationaliser, d’obtenir une vision plus globale, d’améliorer la satisfaction employée et client. Les clients existants voient tous ServiceNow comme une manière d’accélérer et d’améliorer ces aspects ».

Convaincre à tous les échelons de l'entreprise Pour que cette stratégie soit pérenne, l'éditeur sait qu'il doit encore convaincre. « Il y a une reconnaissance de la part du marché, bien que cela ne signifie pas que tout sera facile ». Alors que les interlocuteurs traditionnels de ServiceNow sont les membres de la DSI, cette notion de plateforme réclame, pour l'éditeur, de convaincre les cadres supérieurs et le COMEX français. « Il est crucial que les dirigeants comprennent les avantages que ServiceNow peut leur apporter, mais aussi qu'ils réalisent qu'ils devront prendre des décisions stratégiques concernant la refonte de leurs systèmes d'information », avance Rémi Trento. « Il ne s'agit pas simplement de remplacer une solution par ServiceNow, mais d'ajouter une nouvelle plateforme, ce qui peut susciter des inquiétudes concernant les investissements nécessaires. Nous devons donc fournir de nombreuses explications pour que les décideurs soient pleinement informés et acculturés aux bénéfices et implications du choix de cette nouvelle plateforme ». À un échelon plus bas, « il existe un "lobbying" fort des applications verticales », note Rémi Trento. Ce lobbying vient à la fois des éditeurs et des directions métiers, précise le directeur général. « L'on peut interconnecter n'importe quel système avec plus ou moins de facilité », poursuit-il. « Cependant, faire collaborer la personne en charge de l'ERP assurance avec celle qui gère l'ERP Microsoft sur des données spécifiques, ou qui supervise un environnement de lutte contre la fraude est bien plus complexe », illustre-t-il. « Notre enjeu est donc de promouvoir une communication fluide entre les différents acteurs de l'entreprise afin que tous travaillent ensemble sur des problématiques communes, notamment celles qui concernent le client final. C'est une approche assez nouvelle ». Outre les implications techniques et métiers de placer une plateforme au-dessus des SI cœur d'une entreprise, ServiceNow doit « démontrer un avantage économique tangible ». « J'ai beaucoup de discussions avec des clients qui comprennent la proposition de valeur de notre plateforme. Cependant, au-delà de la vision et de l'architecture de leur système d'information, ils nous demandent concrètement : combien cela va-t-il leur rapporter de transférer certains processus de SAP, Oracle, Workday, ou Guidewire vers notre plateforme ? », indique Rémi Trento. Pour ceux qui seraient déjà convaincus et qui auraient déjà passé le pas, ServiceNow doit s'assurer qu'il y a suffisamment de personnes formées à sa plateforme sur le marché du travail.