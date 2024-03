IT stratégique, RH, Gen AI : les trois piliers de la forte ambition de ServiceNow en Europe

Comme Corine De Bilbao (Microsoft France), Béatrice Kosowski (IBM France), Christel Heydemann (Orange) ou encore Emilie Sidiqian (Salesforce France), Cathy Mauzaize fait partie de cette nouvelle génération de femmes qui ont réussi à tracer leurs chemins et à accéder à des postes de dirigeantes dans un milieu IT réputé très « masculin ».

Après un passage chez SAP puis chez Microsoft, Cathy Mauzaize est aujourd’hui la « patronne » de ServiceNow EMEA. À ce titre, elle est une observatrice de premier plan des entreprises européennes, des tendances technologiques, dont l’IA générative, et, bien sûr, de la transformation de ServiceNow qui étend – de plus en plus sûrement – son empreinte au-delà de l’ITSM vers les métiers du CX et des RH.

Trois sujets clefs que cette voyageuse infatigable, à l’agenda surchargé, a accepté d’aborder avec LeMagIT entre deux déplacements.

Cathy Mauzaize : Au sein des marchés porteurs en Europe je citerais la banque, l’assurance et les services financiers – qui connaissent d’immenses défis pour gérer leurs processus – ou encore les télécommunications – qui ont un besoin d’automatisation et de service client.

Cathy Mauzaize : Nous sommes alignés avec les performances globales de ServiceNow [N.D.R. : +25,5 % dans le monde, pour un CA qui approche les 9 milliards $]. Je dirais même que nous allons un peu plus vite. Nous avons une croissance très forte. En Europe, il existe encore beaucoup d’entreprises qui s’équipent et de jolies opportunités inexploitées. Nous sommes en pole position pour répondre à leurs objectifs.

Cathy Mauzaize : Le secteur public va moins vite et c’est normal. Nous sommes sur des cycles de vente plus longs.

Cathy Mauzaize : C’est très fort dans certaines industries comme les télécommunications, la banque (pour le Know-Your-Customers et tous les workflows qui améliorent les flux de clients du front vers le middle au back office, et du back jusqu’au front).

LeMagIT : Et la partie Customer Service Management et CX ?

Les RH s’avèrent être le deuxième grand pilier qui connaît une forte croissance et accélération [N.D.R. : ServiceNow ne fait pas de SIRH. L’éditeur propose une offre de services RH , transverses, qu’il utilise en interne avec le Core RH de Workday et qui peut également s’intégrer avec SAP ou d’autres outils HCM sur le marché].

Nous menons beaucoup d’échanges avec les CISO et les CIO sur les transitions vers le cloud, sur la manière d’accélérer leurs développements et de moderniser leurs applications.

Cathy Mauzaize : D’une façon générale, tous les sujets stratégiques autour de l’IT marchent très bien. Le besoin d’orchestrer le multicloud et de sécuriser, l’ITOM, l’ITAM , le HAM (Hardware Asset Management), le SAM (Software Asset Management), ou encore l’AIOps avec la Gen AI. Tout ce que nous appelons « l'IT for IT » fonctionne à plein régime.

LeMagIT : Et si on plonge un peu dans la « plateforme », pour quelles offres les entreprises européennes ont-elles le plus d’appétence ?

Forte appétence des entreprises européennes pour l’IA générative

LeMagIT : ServiceNow met beaucoup en avant l’IA générative. Il y a actuellement un débat pour savoir si cette technologie, dont tout le monde parle, répond vraiment à des besoins des entreprises, et si elles sont prêtes à payer pour des LLMs. Vous qui en vendez, que constatez-vous sur le terrain ? Les sociétés européennes veulent-elles de la GenAI ?

Cathy Mauzaize : (rire) Alors là ! Je peux vous dire qu’elles en veulent énormément !

Une illustration pour vous donner une idée. Nous avons lancé au Q4 notre outil d’aide à base de Gen AI qui augmente nos workflows (Now Assist). De tous les produits lancés par ServiceNow depuis sa création, c’est celui qui a connu la croissance la plus fulgurante.

LeMagIT : C’est un assistant gratuit ou vous le facturez ?

Cathy Mauzaize : C’est payant. Notre modèle, c’est de développer l’efficacité et la productivité [de nos clients], de faire plus avec moins.

Si vous mettez de l’IA générative dans un centre de services partagés RH, vous aurez des gains significatifs de productivité, d’efficacité, et d’OPEX à la clé. Nous avons d’ailleurs quasiment une discussion par jour, partout en Europe, parce que cela répond à des besoins d’efficacité opérationnelle et de pression.

LeMagIT : Mais à l’inverse, des gains de productivités peuvent signifier des licenciements. Cela ne crée-t-il pas des tensions en interne chez certains de vos clients, et donc des réticences à l’achat ?

Cathy Mauzaize : C’est intéressant parce que cela dépend des pays et des industries. Certaines entreprises dans certains pays sont relativement à l’aise pour réduire leurs effectifs.

« En France, en Allemagne et aux Pays-Bas en particulier, la réduction des effectifs n’est pas ce qui est recherché [avec la Gen AI]. » Cathy MauzaizePrésidente EMEA de ServiceNow

D’autres envisagent plutôt une stratégie d’amélioration de la qualité, en mettant les OPEX libérés sur des sujets à plus forte valeur ajoutée pour eux. En fin de compte, lorsque nous déployons l’IA, c’est pour que l’IA travaille pour l’humain – et non l’inverse.

Il existe vraiment deux philosophies. Nos conversations avec nos clients en EMEA sont clairement plus orientées vers l’optimisation de la qualité et la façon d’offrir une plus forte valeur ajoutée aux clients. En France, en Allemagne et aux Pays-Bas en particulier, nous ne parlons pas de réduction d’effectifs. Ce n’est pas ce qui est recherché. Ces pays cherchent avant tout à optimiser, à aller plus vite et à voir comment ils vont réallouer [leurs ressources].

LeMagIT : Mais dans tous les cas, vous constatez une appétence pour l’IA générative ?

Cathy Mauzaize : Une énorme appétence, même. Avec en France et dans les pays de l’ouest de l’Europe, les mêmes questions qui subsistent : sécurité, LLM, privacy, transparence et explainabilité. Et c’est parfaitement normal.