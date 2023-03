Au salon de l’agriculture, Copernicus a fait des émules

L’association la ferme digitale est installée en plein cœur du salon de l’agriculture depuis 2017. Cette année, son emplacement était divisé en deux zones : l’une était consacrée aux biotechnologies, l’autre aux équipements IoT et aux logiciels. Outre la présence de Salesforce, et le fait que le géant du CRM arrive à convaincre les coopératives, il faut surtout noter la présence grandissante des spécialistes de l’analyse d’images satellites.

L’engouement pour le traitement des données satellites n’est pas récent, loin de là, mais il prend un nouvel essor depuis la disponibilité des jeux de données en provenance du programme de l’Union européenne Copernicus.

Auparavant nommé GMES (Global Monitoring for Environnement and Security), Copernicus s’appuie sur les ressources de la Commission européenne et de l’Agence Spatiale Européenne pour collecter des données terrestres issues de huit satellites lancés à travers six missions Sentinel entre 2014 et 2020.

Sentinel 2 : un atout de taille pour la recherche agronomique… et les startups

Justement, les responsables du projet étaient présents pour la première fois au salon de l’agriculture. Si l’objectif était avant tout d’expliquer les tenants et les aboutissants du programme aux nombreux visiteurs du salon, ils en ont profité pour présenter dans le détail le portfolio de données destiné aux agriculteurs, aux coopératives, aux grands groupes, aux administrations ou aux startups.

Les responsables du programme Copernicus rappellent que les données ainsi collectées peuvent servir dans « la gestion des exploitations, l’irrigation, la cartographie saisonnière des rendements et des cultures, ou le contrôle des subventions ».

Plus précisément, c’est la constellation Sentinel 2 qui intéresse le secteur agroalimentaire. Les satellites qui la composent sont équipés de capteurs à haute résolution spatiale comprise entre 10 et 60 mètres. Ainsi, une image prise par un de ces satellites s’étale sur une largeur de 290 kilomètres. Les 13 bandes spectrales (4 bandes à 10 mètres, 6 à 20 mètres et 3 à 60 mètres) servent, elles, à décliner les images suivant différents spectres de la lumière visible et proche infrarouge, ainsi qu’à apporter des corrections en fonction de la couverture nuageuse.

Cela permet, entre autres, de calculer l’indice de végétation par différence normalisée, nécessaire à l’analyse de la quantité de la végétation et de sa santé. Selon le programme Copernicus, il s’agit, par exemple, d’estimer la concentration et l’état de l’azote dans le sol. Une culture dont une portion apparaît en rouge sur une image satellite ainsi traitée indique un manque d’azote. L’exploitant peut alors décider – dans le cadre d’une agriculture conventionnelle – d’apporter des intrants dans la zone indiquée pour s’assurer la croissance de la plante.

Les données issues des bandes spectrales peuvent aussi alerter d’un manque d’irrigation ou d’une surexploitation des sols. En outre, les informations extraites des prises d’images de Sentinel 2 peuvent être combinées avec des données GPS en provenance de Galileo, entre autres.

Surtout, le flux d’images est très régulier : Sentinel 2 envoie ses photos en moyenne tous les cinq jours.

L’accès à ces données est gratuit et ouvert. C’est ce qui explique largement l’émergence de plusieurs startups présentes lors du salon de l’agriculture.

LeMagIT a déjà présenté Kermap et sa plateforme Nimbo capable de surveiller en « quasi-temps réel » l’évolution des surfaces agricoles pour le compte des géants de l’agroalimentaire et de l’administration dans 20 pays différents. Ceux-là veulent s’assurer que les exploitants agricoles respectent leurs engagements environnementaux et vérifier que l’entretien et la pousse d’une trentaine de classes de cultures. L’entreprise est déjà sollicitée par le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Nestlé et McCain via la fondation Earthworm, Eau de Paris, Kynetec ou encore MyEasyFarm.

De son côté, Geowatch Labs, incubée à station F, est une startup qui collecte et transforme les données d’observation de la terre (images satellites, données météo, pratiques agricoles, géospatiales, etc.) afin de créer des produits de données. Ceux-là permettent d’avoir des visions macro, par exemple l’état des cultures rizières dans un pays spécifique, mais aussi détecter les (grandes) cultures, leurs émergences – à savoir le moment où les images satellites permettent d’identifier la sortie d’une semence de terre – ou encore de prévoir des rendements parcellaires. Les analyses de Geowatch Labs couvrent 1 million de km² dans 14 pays sur tous les continents. Ses clients sont principalement les autorités publiques et quelques entreprises.

Kermap et Geowatch Labs s’intéressent aussi au sujet plus vaste de l’observation de la terre. Dans ce cadre, leur rôle est d’analyser les risques climatiques ou de distinguer des zones, agraires ou non, où une adaptation des cultures et des environnements influencés par l’activité humaine semble nécessaire.