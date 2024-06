Ce fut l’un des sujets phares lors d’Eurosatory, le salon de la Défense et de la Sécurité ayant eu lieu à Paris entre le 17 et 21 juin 2024. Safran s’apprête à acquérir Preligens.

La société fondée en 2016 sous le nom d’EarthCube a mis au point une plateforme d’analyse d’images vidéo, satellites et de signaux acoustiques reposant sur l’intelligence artificielle. Elle est consacrée au renseignement militaire et à la sécurité civile. Aujourd’hui, Preligens propose sa plateforme « Mult-Int » AI Factory et deux produits. Robin est une solution ROIM (renseignement d’origine image) consacrée à la surveillance de sites stratégiques capable de détecter, via des modèles de computer vision, des objectifs et des véhicules militaires à partir d’images satellitaires commerciales et « souveraines ». Xerus est un outil de cartographie permettant de « détecter et vectoriser automatiquement les routes, les bâtiments et les protections passives ». En clair, il s’agit d’un outil de reconnaissance aidant les forces armées à préparer leurs interventions dans les zones de conflit.

Une pépite en difficulté En 2020, l’entreprise avait levé 20 millions d’euros en série A. Courtisé par la branche d’investissement de la CIA, Preligens avait finalement reçu le soutien financier de la DGA à travers le fonds Definvest, géré par Bpifrance. En octobre 2022, la DGA avait annoncé l’attribution du marché TORNADE (Traitement Optique et Radar par Neurones Artificiels via Détecteurs) à Preligens afin d’équiper le renseignement militaire français en logiciels géo-int. Un contrat d’une valeur maximale de 240 millions d’euros sur sept ans faisant du ministère des Armées le client principal de Preligens. L’entreprise assure également avoir déployé ses outils auprès « des principales agences de renseignement au sein de l’OTAN et des pays alliés ». Seulement, voilà, avec un chiffre d’affaires de 28 millions d’euros en 2023 (et 4 millions de pertes), Preligens a subi plusieurs déconvenues, à commencer par la difficulté à élargir sa clientèle, expliquait en mai dernier au Monde Jean Yves Courtois, président de Preligens nommé en 2023. Preligens n’aurait pas obtenu suffisamment tôt les agréments pour travailler avec les armées étatsuniennes. Au vu de ces résultats, la société a licencié 26 personnes, toujours selon Le Monde. De son côté, Safran rappelle que Preligens a aujourd’hui 220 employés, dont 140 ingénieurs. Du fait de sa taille et de son activité sensible, Preligens a écarté la possibilité de lever des fonds. Aucun fonds d’investissement européen n’avait la taille nécessaire pour soutenir sa croissance.