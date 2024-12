Easyvirt, ce Français qui dégraisse les instances VMware

Reconfigurer automatiquement les clusters VMware pour qu’ils utilisent mieux leurs ressources et, ce faisant, libérer de la puissance de calcul pour ne pas devoir en acheter d’autres. Ou, en attendant d’en avoir besoin, réduire le nombre de composants qui fonctionnent à plein régime et ainsi économiser de l’énergie. Telle est l’ambition des logiciels édités par la startup française EasyVirt, rencontrée par LeMagIT à l’occasion d’un événement IT Press Tour consacré aux acteurs européens innovants en termes d’infrastructures informatiques.

Le projet d’EasyVirt repose d’abord sur un constat : selon l’Arcep, les technologies numériques pèsent pour l’instant 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde (2,5% en France) et pourraient augmenter de 60% d’ici à 2040, si rien n’est fait pour contrecarrer cette tendance. Dans le même temps, la consommation électrique des datacenters aura été multipliée par deux entre 2022 et 2026, avec une consommation liée à l’Intelligence artificielle multipliée par 10 par rapport à l’année 2023.

L’Europe et la France en particulier ont donc multiplié les régulations afin d’essayer de contrôler cette montée impressionnante. À ce titre, certains experts prévoient que 40% des datacenters liés à l’IA rencontreront dans les années à venir des difficultés d’approvisionnement et c’est pour cette raison que des acteurs comme Google ou Microsoft se tournent vers la remise en service de centrales nucléaires.

Enfin, à propos de régulation, notons que, dans le même temps, ni les États-Unis ni la Chine n’ont pris de semblables mesures. En d’autres termes, les logiciels d’EasyVirt constituent un moyen pour les entreprises européennes de rester compétitives face à leurs concurrents étrangers tout en respectant, elles, les règles éthiques locales.

Mesurer, optimiser, manager

Depuis 2011, Easyvirt s’emploie à mesurer et optimiser l’empreinte environnementale de l’IT de ses clients. On le verra : la dimension est écologique, mais elle est également économique. La société a été fondée par Martin Dargent et Jean-Marc Menaud. François Machacek a rejoint l’équipe en 2024 avec la charge de développer l’activité, fort d’une solide expérience internationale et d’une grande appétence pour la mise en place d’une IT soutenable.

Pour l’année 2024, EasyVirt va réaliser 1 million d’euros de chiffre d’affaires, dont 10% à l’export, indique une croissance annuelle de 30% depuis 2023 et compte une centaine de clients, dont plusieurs très belles références : Safran, La Poste, France Travail, plusieurs régions et hôpitaux ainsi que des acteurs de l’assurance et de l’épargne.

Trois produits sont proposés. DC Scope (depuis 2013) est une solution intuitive et non intrusive (c’est-à-dire sans agent installé) pour la gestion, l'optimisation, l'analyse des performances, des coûts et de la planification des capacités des infrastructures virtualisées sur site comme dans le Cloud.

DC NetScope (2020) est le pendant pour la surveillance et l'analyse du trafic, la cartographie du réseau des infrastructures virtualisées.

Et CO2 Scope (2021) est une plateforme de mesure du carbone qui accompagne la stratégie de durabilité informatique. Elle met en œuvre des solutions dédiées à l'analyse et à la réduction de l'empreinte carbone des services informatiques, virtualisés comme physiques, sur site comme dans le Cloud. L’entreprise revendique une approche GreenOps/FinOps afin de réduire l’empreinte environnementale, optimiser l’infrastructure IT et accroître la productivité.