Upsun : Platform.sh mise sur une alternative à Heroku

Platform.sh mène son bout de chemin depuis près de dix ans avec sa PaaS. L’éditeur français, qui a levé 140 millions de dollars en série D en 2022. Il affichait alors un revenu récurrent annuel de 40 millions de dollars. En 2024, l’entreprise membre du FrenchTech120 revendique plus de 7000 clients. Près de 17 000 développeurs actifs utiliseraient ses solutions.

Platform.sh réalise environ 60 % de son chiffre d’affaires en Amérique du Nord, et 12 % en France. Il compte plus de 300 collaborateurs dans 43 pays.

Il s’est principalement fait connaître pour sa PaaS capable de gérer des flottes de sites et des applications Web à large échelle.

« Je n’aime pas trop le terme PaaS qui est peu fourre-tout, je préfère “Applications platform” », nuance Frédéric Plais, cofondateur et CEO de Platform.sh auprès du MagIT.

Cette distinction, quoique sujette à débat, le CEO l’a faite pour vanter les fonctionnalités clés de sa plateforme. Il y a d’abord la possibilité de cloner des environnements de production en quelques secondes pour les déployer dans des clusters de conteneurs Linux à des fins de développement et de tests. Aussi, l’éditeur a mis en oeuvre un ensemble de moyens pour automatiser le déploiement et la gestion des pipelines DevOps une fois un dépôt Git connecté à la plateforme. Un fichier YAML suffit pour déclencher un flux CI/CD et la suite est compatible avec les outils IaC.

Toutefois, la typologie des applications Web déployées par les plus de 7000 clients de Platform.sh change peu à peu.

« Notre croissance a été portée par l'installation de CMS, de sites de e-commerce, mais aujourd’hui nous nous rendons compte que les applications Web déployées par nos clients sont de moins en moins traditionnelles », observe Frédéric Plais. « Certains d’entre eux conçoivent des logiciels SaaS, des marketplaces, des intranets, etc. C’est beaucoup plus diversifié. »

Pour le reste, ce produit inclut des services d’APM et de profilage issus du rachat de Blackfire en 2021, ainsi que du mécanisme de scripts d’activités. Ces scripts écrits en JavaScript permettant de déclencher des actions sur un projet, d’envoyer des notifications ou encore d’interagir avec des services tiers (Twilio, PagerDuty, Jira, Slack, etc.).

Comme sa grande sœur, Upsun permet d'exécuter des « services » PosgtreSQL, MySQL, Redis, Memcached, MongoDB, Kafka, OpenSearch, RabbitMQ, Varnish, InfluxDB, Elasticsearch, Solr, mais aussi – et c’est une particularité d’Upsun par rapport à Platform.sh – Clickhouse. Il s’agit d’une base de données analytique/data warehouse calibrée pour le traitement de données en temps réel. Elle est particulièrement appréciée par les acteurs du e-commerce et par les fournisseurs IT pour propulser des services d’observabilité.

Upsun repose sur la même technologie et les mêmes fournisseurs cloud que Platform.sh (AWS, GCP, Azure, Orange, OVHcloud ). Si la PaaS n’accueille pas autant de langage (10 contre 14), c’est pour mieux se concentrer sur les applications C#, .Net Core, Elixir, JavaScript, Node.js, Go, Java, Lisp, PHP, Python et Ruby.

« Nous ciblons toujours les développeurs, mais nous souhaitons héberger des applications plus complexes, plus variées – par exemple écrites en Node.js ou en Python – qui font souvent appel à plusieurs services, des workers, etc. », affirme Frédéric Plais.

Une tarification plus granulaire

La grande différence entre Upsun et Platform.sh tient dans le modèle économique. « Avec Platform.sh, nous proposons des forfaits sous forme de taille de “t-shirt” (small, large, xlarge, etc.) comprenant des ressources et des services fixes », relate Frédéric Plais. « Quand les applications sont plus variées, ces “bundles” ne fonctionnent plus ». Sur G2, certains usagers reprochent à l’éditeur sa tarification « opaque » et des prix au-dessus de la moyenne, surtout pour les plus petits projets.

Après neuf mois de travail, la tarification d’Upsun est plus granulaire, tout en reprenant des éléments connus des clients de Platform.sh.

Ainsi, avec Upsun, l’éditeur facture 10 euros par mois par utilisateur, auquel s’ajoute au besoin une extension de 9 euros par mois par utilisateur pour la gestion des équipes, de donner l’accès aux environnements à des invités et les permissions personnalisées.

Des frais de 9 euros par mois s’appliquent par projet. Chaque projet (jusqu’à 100 domaines de production) inclut 2,5 heures d’utilisation de CPU et cinq heures d’usage de la RAM pour les builds, 10 Go de bande passante d’egress, 500 000 requêtes d’egress, 30 jours de collecte de « métriques d’infrastructure » et 15 minutes de profilage continu (pendant 30 jours avec un supplément à 4,89 euros par mois pour Go, Node.js et Python).

Les transferts egress supplémentaires sont facturés 0,03 euro du Go et les 100 000 requêtes supplémentaires coûte 1 euro.

Ensuite, l’éditeur demande de payer 0,033 et 0,013 euro par heure pour l’usage CPU et RAM (1 Go) de l’application. Les ressources additionnelles nécessaires lors des builds sont facturées de manière identique.

L’exécution des services coûte 0,049 euro d’heure pour le CPU et 0,020 euro pour la mémoire. Une tarification mensuelle est également disponible.

Upsun réclame 0,49 euro par Go de données stockées dans les environnements, tandis que le backup coûte 0,10 euro par Go.

L’éditeur propose plusieurs tailles d’instances suivant la typologie de la charge de travail (intensive en calcul, en mémoire ou équilibré) pour les applications (jusqu’à 8 CPU et 17 Go de RAM par instance) et les services. La plateforme dispose d’une option d’autoscaling.

À cela s’ajoute le support, environ 10 % du coût total. Un simulateur permet d’avoir une estimation en fonction du cas d’usage.

Avec Upsun, l’éditeur prône le pay as go, mais au-delà de 2000 euros par mois, il propose des plans de volume, du prépaiement et des devis personnalisés.