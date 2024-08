Data catalog : HCLSoftware (Actian) acquiert le Français Zeenea

HCLSoftware, une filiale du groupe indien HCLTech se prépare à racheter Zeenea. L’acquisition devrait être clôturée en septembre 2024 et coûtera 24 millions d’euros en argent comptant à la division britannique de HCL Technologies.

Zeenea est un éditeur français né en 2017 spécialisé dans le catalogage et la gouvernance de données. Il est installé à Paris et à Nantes, en Belgique ainsi qu’aux États-Unis. Un peu moins connu sur la place qu’un DataGalaxy, Zeeena a tout de même réussi à convaincre des acteurs européens, dont BPCE, LCL, Norauto, Renault, Stellantis, ou encore Système U. Selon société.com, il aurait réalisé un chiffre d’affaires de 2,6 millions d’euros en 2023, soit une hausse de 44 % par rapport à 2022. Zeenea revendique plus de 50 « organisations » clientes présentes dans plus de dix pays.

En janvier 2018, Zeenea avait levé 12 millions de dollars en série A, selon Crunchbase.

Après Zeenea Catalog et Explorer (2020), l’éditeur a misé sur sa Data Discovery Platform, une plateforme de découverte de données s’appuyant sur la gestion des métadonnées et un graphe de connaissance dans le but d’offrir la fameuse vue à 360 degrés des actifs de l’entreprise.

Pour HCLSoftware, l’achat est loin d’un hasard. Il espère ainsi renforcer les capacités d’Actian, un éditeur de base de données, de solutions analytiques et d’outils de développement low-code/no-code.