Apptio affine sa gestion des coûts de l’IA et du cloud hybride

Depuis environ 15 ans, Apptio vend le décloisonnement des données IT afin d’aider les entreprises à « allouer correctement les coûts des produits et services technologiques ».

« La plupart des organisations ont un problème de compréhension des coûts IT », remarque Iria Saleiro, vice-présidente de la région Europe du sud chez Apptio. « Nous constatons un décalage entre ces trois parties prenantes : la DSI, les métiers et la finance. Cela empêche ces fonctions d’adopter des décisions factuelles en temps réel », contextualise-t-elle.

« À travers plus de 2 000 déploiements, nous avons démontré que nous pouvons surmonter les obstacles liés aux données pour obtenir cette vision précise des coûts et de la consommation des produits et services IT », poursuit-elle. « Les organisations avec lesquelles nous travaillons dépensent 10 à 15 % de trop en coûts de « run ». Nous sommes en mesure de les faire économiser cette somme pour l’investir ailleurs ».

Apptio mise donc sur l'agrégation des données à travers plusieurs outils de transformation de données. « Nos clients combinent les données provenant de 80 à 100 sources différentes pour analyser et observer les indicateurs financiers IT », assure Greg Holmes, Field CTO EMEA chez Apptio.

Même pour ces entreprises qui adoptent la plateforme SaaS d’Apptio à l'IT traditionnel s’ajoute le défi de l’IA. « Les entreprises ont beaucoup de mal à démontrer le retour sur investissement de leurs initiatives d'IA », constate Greg Holmes. « Alors même qu’elles cherchent à titrer des bénéfices opérationnels ou à optimiser leur prise de décision grâce à l’IA, elles ne suivent pas réellement les projets de manière efficace ».

L’autre volet qui concerne une plus grande part de clients n’est autre que l’amélioration du suivi des coûts des environnements hybrides. Si certaines entreprises dépensent 20 à 30 % de leur budget IT dans le cloud, selon Greg Holmes, d’autres maintiennent un pourcentage très faible de services cloud, de l’ordre de 2 à 3 %.

« Au-delà des coûts de l'IA, nous avons également dans notre produit principal ITFM (IT Financial Management) une composante de benchmarking pour pouvoir comparer n'importe quel produit que vous utilisez avec un autre », complète Iria Saleiro. « C’est assez apprécié par nos clients, car ils peuvent réaliser qu’ils paient trop pour un service ou qu’à l’inverse, ils sont bien lotis ».

Cette mesure du ROI paraît pour l’instant dépendante des intégrations avec les solutions logicielles les plus utilisées en entreprise. « En matière d’IA, nous nous connectons à Salesforce, ServiceNow, Workday et l’ensemble des plateformes d’IA pour étiqueter les charges de travail », affirme le Field CTO. « Nous prenons en compte la consommation de tokens en entrée et en sortie, les processus, etc., principalement pour mesurer les coûts », précise-t-il. « Mais dans certains cas, comme avec Salesforce, nous examinons aussi les résultats commerciaux ».

Mais Apptio entend également permettre à ses utilisateurs de calculer le retour sur investissement.L’agrégation et la mesure des coûts parlent à tout le monde, l’interprétation de la valeur est contextuelle, voire subjective. « Cela dépend vraiment de l’initiative et de l’entité métier », concède Greg Holmes. Il y a néanmoins des cas où cette mesure de la valeur semble plus aisée.

Il s’agit de renseigner les parties prenantes sur l’allocation des ressources (infrastructures IA, appels API, applications) par entité, d’identifier les sources de coûts les plus importantes ainsi que les entités qui utilisent davantage les applications d’IA. Outre une ventilation des coûts par an, par mois, par volume de tokens consommés et un décompte des usagers, il est possible d’obtenir des tendances afin de prévoir les budgets – à la hausse ou à la baisse. Un ensemble d’indicateurs qui sont déjà présents dans la plupart des suites d’observabilité, dont Datadog , New Relic ou encore Dynatrace.

Affiner la mesure des coûts dans les environnements hybrides

D’où la création de la solution Hybrid IT TCO. Elle permet d’obtenir une vue du coût total de possession, du nombre d’applications, de la répartition des charges de travail entre les environnements de cloud public, de cloud privé et sur site, d’y associer des coûts, d’observer les tendances de dépense ou encore d’identifier les principaux centres de coûts. Le package Hybrid IT TCO permet aussi (et surtout ?) d’analyser le coût des migrations et de comparer les dépenses entre le « run d’une application sur site et son équivalent en cloud. Il s’agit in fine d’obtenir des indicateurs pour prévoir les budgets.

« Les DSI veulent pouvoir dire aux ingénieurs s'il est plus coûteux d'exécuter une charge de travail dans le cloud ou sur site, quelle est la perspective de coût à long terme », justifie Greg Holmes. « De nombreux contrats de type cloud privé et on-prem impliquent des investissements sur 5 ou 10 ans. Vous devez amortir ce coût et le rendre comparable », ajoute-t-il.

Or, la plupart des ingénieurs ne sauraient pas combien de temps leurs charges de travail vont fonctionner. « Vous devez donc donner de la visibilité et traiter vos ressources sur site et de cloud privé comme s'il s'agissait d'une sorte de pool flottant de ressources qui pourraient être utilisées et abandonnées par les ingénieurs ».

Cette portabilité des charges de travail est généralement fonction du déploiement de l’orchestrateur de conteneurs Kubernetes. Là aussi, Apptio a une solution issue du portefeuille IBM : KubeCost.